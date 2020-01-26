يعيش طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية ليس في محافظة الشرقية بل فى أغلب محافظات الجمهورية حالة من الترقب والانتظار لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 للترم الأول، حيث أنتهت امتحانات نصف العام للصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية يوم الخميس الماضي الموافق 23 يناير 2020 وهم الآن يترقبون إعلان نتيجة امتحانات نصف العام 2020، وسوف نقوم من خلال السطور التالية بوضع روابط إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول بمحافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 برقم الجلوس محافظة الشرقية:-

أيام قليلة وينتهي السادة المعلمين القائمين الآن على أعمال تصحيح امتحانات الترم الأول للصف الثالث الاعدادي 2020، ليتم بعدها مراجعة كراسات إجابات الطلاب ثم رصد الدرجات ومراجعتها ليتم بعد ذلك إرسال النتيجة إلى السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعتماد النتيجة ومن ثم رفع النتيجة على الروابط التي خصصتها مديرية التربية والتعليم بالشرقية لإغلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 للترم الأول بمحافظة الشرقية، حيث يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ترم أول 2020 من خلال رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، حيث هو الرابط الرسمي التي تقوم مديرية التربية والتعليم بالشرقية برفع نتائج الشهادة الاعدادية عليه سواء في الترم الأول أو الترم الثاني.

كذلك فإننا على أتم الاستعداد لمساعدة أبناؤنا وبناتنا من طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية في الحصول على النتيجة من خلال ترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث سنقوم بعدها بعرض النتيجة بعد أن يقوم السيد محافظ الشرقية باعتمادها.