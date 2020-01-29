نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 جميع المحافظات الترم الأول ومتابعة مستمرة لكافة أخبار النتائج سنقوم بتوفيرها لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث سنتابع مع حضراتكم أخبار النتائج باستمرار، وسنقوم كذلك بإضافة كل جديد بما يتعلق بالنتائج وطرق الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس فقط.

هذا حيث انتهى طلاب الشهادة الاعدادية من آداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول “الترم الأول” منذ أيام، وبدأت بعدها عمليات التصحيح ورصد الدرجات لنتائج الطلاب مباشرة، وانتهت اللجان من أعمال التصحيح في عدد من المحافظات منها كفر الشيخ والإسكندرية، وتم اعتماد النتيجة بعدها مباشرة من قبل المحافظ ومن ثم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2020

نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 في جميع المحافظات سيتم الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، حيث سيتم الانتهاء من عمليات التصحيح من قبل اللجان التي تم تشكيلها لهذا ومن ثم اعتماد النتيجة من قبل السيد المحافظ، لرفعها مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020

نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 في جميع المحافظات يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الدخول على الروابط التالية: