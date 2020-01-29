نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 جميع المحافظات الترم الأول ومتابعة مستمرة لكافة أخبار النتائج سنقوم بتوفيرها لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث سنتابع مع حضراتكم أخبار النتائج باستمرار، وسنقوم كذلك بإضافة كل جديد بما يتعلق بالنتائج وطرق الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس فقط.
هذا حيث انتهى طلاب الشهادة الاعدادية من آداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول “الترم الأول” منذ أيام، وبدأت بعدها عمليات التصحيح ورصد الدرجات لنتائج الطلاب مباشرة، وانتهت اللجان من أعمال التصحيح في عدد من المحافظات منها كفر الشيخ والإسكندرية، وتم اعتماد النتيجة بعدها مباشرة من قبل المحافظ ومن ثم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2020
نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 في جميع المحافظات سيتم الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، حيث سيتم الانتهاء من عمليات التصحيح من قبل اللجان التي تم تشكيلها لهذا ومن ثم اعتماد النتيجة من قبل السيد المحافظ، لرفعها مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020
نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 في جميع المحافظات يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الدخول على الروابط التالية:
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 أسوان
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 أسيوط
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 الأقصر
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 البحر الأحمر
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 البحيرة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف
- نتيجة الصف الثالث الاعداد 2020 بورسعيد
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 جنوب سيناء
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 الجيزة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 الدقهلية
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 دمياط
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 سوهاج
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 السويس
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 الشرقية
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 شمال سيناء
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 الغربية
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 الفيوم
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهرة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 القليوبية
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 قنا
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 كفر الشيخ
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 مطروح
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 المنوفية
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 المنيا
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 الوادي الجديد
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 الإسكندرية
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 الإسماعيلية