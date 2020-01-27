نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة القليوبية برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ينتظر طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية الآن نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الأول 2020، حيث أعلن الاستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بأنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020، بعد أن تنتهي أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية والتي بدأت بأعمال التصحيح لكل المواد الدراسية المقررة على طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي، وأن أعمال رصد الدرجات بالكنترولات هي المرحلة الثانية من مراحل عمل كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالقليوبية برقم الجلوس :-

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 من خلال الموقع الالكتروني الذي أعلن عنه كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية وهو رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حيث سقوم كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية برفع النتيجة على ذلك الرابط فور اعتماد محافظ القليوبية للنتيجة.

كذلك فإنه يمكن لك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبه الراغبين في معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية ترم أول 2020 من خلال إضافة تعليق بالاسفل يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بإذن الله بعرض النتيجة فور اعتمادها من قبل السيد المحافظ.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية بالقليوبية نحو 95538 طالب وطالبه موزعين على 407 لجنة امتحانية، ويبلغ عدد الادارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية نحو 12 إدارة تعليمية.

مع أطيب الامنيات لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية بالتوفيق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات،،