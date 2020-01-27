أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ، يسرنا أن نقدم لكم نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2020 بمحافظة كفر الشيخ وذلك بعد أن قام سيادة المحافظ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ باعتماد نتيجة الترم الأول 2020 للشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ 90.34%.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس:-

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أنه جارى رفع نتائج الترم الأول للشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ 2020، وأنه يمكن للطلبة والطالبات في الصف الثالث الاعدادي بمحافظة كفر الشيخ الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ والحصول على النتيجة بعد أن يتم رفعها على الموقع، كما يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة كفر الشيخ الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2020 من خلال ترك رسالة في صورة تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث سنقوم بالرد بعرض النتيجة فور رفعها على الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

حضر اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ والتي أعلنت بعد قيام سيادة المحافظ اللواء جمال نور الدين باعتماد النتيجة، بأن نسبة النجاح في الترم الأول للصف الثالث الاعدادي بكفر الشيخ بلغ هذا العام نحو 90.34% وأن جملة عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية هذا العام 53 ألف طالب نجح منهم نحو 48 ألف طالب وطالبه.