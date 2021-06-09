نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الثاني برقم الجلوس خلال أيام

يترقب طلاب الشهادة الاعدادية ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الثاني خلال أيام قليلة، كانت مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات قد أعلنت أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب في الترم الثاني قد بدأت بالتوازي مع أيام الإمتحانات، ليتم بعدها أعمال رصد الدرجات واعتمادها من قبل المحافظ ليتم ظهورها على مواقع المديريات التعليمية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2021

من المرتقب أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية مع وسط الأسبوع المقبل، حيث تظهر النتائج بالتتابع بين المحافظات لحين ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في كل المحافظات، وعادة ماتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بداية في محافظة جنوب سيناء وبعدها الجيزة والإسكندرية والقاهرة والدقهلية والقليوبية والمنوفية والغربية وسوهاج وأسيوط وأسوان وغيرها من المحافظات.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أنه سيتم فقط الإعتداد بدرجات الترم الثاني فقط وسيتم حساب الدرجة من 280 درجة خاصة بعدما تم تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا،ومن المرتقب أن يتم إحتساب تنسيق دخول الشهادة الاعدادية عقب ظهور النتائج بشكل كامل لكل الطلاب.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق منفصل في الموضوع مع وضع إسم المحافظة الخاصة بكم في التعليقات وسيتم مساعدتكم في معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظة التي تظهر.

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية خلال 10 أيام

كان وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية قد أكد أن نتيجة الشهادة الاعدادية في القليوبية سيتم إعلانها خلال عشرة أيام مع إستمرار أعمال التصحيح لكل المواد وتبدأ بعدها أعمال رصد الدرجات في الكنترول المركزي في المديرية واعتماد النتيجة من قبل محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان.

يذكر ان كل كنترولات الشهادة الاعدادية ستعمل على إنهاء أعمال التصحيح والرصد لكافة مواد الشهادة الاعدادية بمنتهى الدقة من أجل إعطاء كل الطلاب حقوقهم في الحصول على النتيجة بعد ظهورها ومن أجل الحفاظ على حقوق الطلاب في درجات الشهادة الاعدادية في كافة المواد وخاصة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الإجتماعية ليتم بعدها إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الترم الثاني.