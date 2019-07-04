نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 |هنا رابط النتيجة وموعد ظهورها وقواعد النجاح والرسوب الجديدة

يترقب جميع طلاب الثانوية الأزهرية 2019 شعبة – العلمى، والأدبى- إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 بعد أن أدى الطلاب امتحاناتهم، حيث من المحتمل ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس خلال أيام قليلة، ونتابع معكم اخر تطورات ظهور النتيجة وإعلانها رسميًا خلال مؤتمر صحفى يعقده مسؤلى، للإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية 2019 شعبة- العلمى، والأدبى، وإعلان النتيجة بشكل رسمي عبر موقع الأزهر التعليمى والذى يتيح للطالب من خلاله الاستعلام عن نتيجته برقم جلوسه.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ادوا امتحاناتهم التى بدأت فى 25/5/2019، وانتهت فى 29/6/2019 لشعبة العلمى، أما الشعبة الأدبية فقد انتهت فى 23/6/2019، بدون أى شكاوى من صعوبة الامتحانات حيث سادت أغلب اللجان بمحافظات الجمهورية حالة من الالتزام والهدوء والإستقرار التام ولم تسجل أى شكوى من عمليات الغش الجماعى، وذلك بحسب التقرير الذى صدر عن غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية، وتجري الآن أعمال التصحيح الخاصة باوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2019، التي بدأت رسميًا الثلاثاء الماضي، فى المراكز المخصصة لتصحيح أوراق الإجابات والتى أعدها الأزهر الشريف فى 10 مناطق كالتالى:

القاهرة.

الدقهلية.

الغربية.

الشرقية.

البحيرة.

المنوفية.

المنيا.

أسيوط.

سوهاج.

الأقصر.

وأكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال التصحيح والرصد الخاصة بعمليات التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية 2019، تستغرق 14 يومًا، مشيرًا لأن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس من المحتمل أن يكون 15 يوليو الجاري، وهو موعد مبدئى.

فيما يتابع الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، عن كثب أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمركز التصحيح، مشددًا على ضرورة مراعاة المصححين للدقة التامة خلال تصحيح أوراق الإجابات ومراعاة مصلحة الطالب، بالالتزام بتعليمات وضوابط التصحيح التى أقرها قطاع المعاهد الأزهرية.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

من المقرر أن يعلن موقع الأزهر الشريف نتيجة طلابه بالشهادات الإبتدائية والإعدادية والثانوية من خلال موقعه الرسمى “بوابة الأزهر الالكترونية” والتى تظهر من خلاله نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها وإعلانها بشكل رسمى خلال مؤتمر صحفى بحضور قيادات الأزهر.

قواعد النجاح والرسوب في الثانوية الأزهرية.

يطبق الأزهر الشريف هذا العام قواعد جديدة للنجاح أو الرسوب في امتحانات الشهادة الثانوية والتي هي كالتالي: إذا رسب الطالب فى خمس مواد بالدور الأول سواء كانت المواد (ثقافية، شرعية، عربية) يحق له دخول الترم الثانى. إذا رسب الطالب فى ست مواد فأكثر بالدور الأول سواء كانت المواد (ثقافية، شرعية، عربية) لايحق له دخول الامتحانات التى رسب فيها ويعتبر راسبًا باق للإعادة، وتكون الإعادة لإمتحان المواد التى رسب فيها فقط. يحصل الطالب الملتحق بامتحانات الدور الثانى يحق له الحصول على 50% من الدرجة الكلية للمادة فقط. إذا كان الطالب قد أجل مادة بالدور الأول لإمتحانها في الدور الثاني يحق له الحصول على الدرجة كاملة.