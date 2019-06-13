نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 عبر بوابة السودان الإلكترونية

ينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة السعودية موعد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2019 على أحر من الجمر حيث أنهى الطلاب كافة امتحانات المواد المقررة عليهم في نهاية شهر مارس الماضي وبدأ معها مرحلة انتظار النتائج في حالة من التوتر والقلق حول النتائج للاطمئنان على ما قدموه خلال فترة الامتحانات وكذلك الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي واستكمال المسيرة، ويزداد بحث الطلاب يوميًا وكذلك أولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2019، وسوف نتابع معكم نتائج الثانوية السودانية وسنوافيكم فور رفع النتائج، فتابعونا.

موعد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019

شهدت امتحانات الثانوية العامة السودانية 2019 أمان تام دون وقوه أي مشاكل أو خلافات خلال فترة الامتحانات للطلبة والطالبات رغم سوء الأوضاع في مختلف أنحاء السودان، وتعد فترة انتظار الطلاب للنتائج هي أطول فترة قد يعيشها الطالب في حياته بسبب التوتر الذي يعيش فيه خلال ترك الفترة، ويذكر أن فترة إعلان النتائج في السودان قد تصل إلى شهرين حتى إعلان النتائج للطلاب ونشرها على الموضع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال أيام فور الانتهاء من أعمال التصحيح.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة السودانية 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية من خلال بعض المصادر المؤكدة على اقتراب موعد ظهور نتائج الثانوية العامة السودانية 2019 على أن يتم الإعلان عنها في منتصف شهر يونيو الجاري على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، ويتمكن الطالب فور إعلان النتائج من الدخول على الموقع والاستعلام عن النتائج برقم جلوس الطالب، نتمنى لكل طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي بالسودان التوفيق والنجاح الدائم.