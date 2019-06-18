نتيجة الشهادة الثانوية السودانية sscr2019 | نتائج الصف الثالث الثانوي بالسودان 2019 برقم الجلوس كل الولايات

أوشكت وزارة التربية والتعليم السودانية بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بالسودان 2019 لجميع الولايات عبر البوابة الإلكترونية حكومة السودان، وسيتم استخراج نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس حال ظهورها مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع شبكة المقرن وsscr2019 عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 في السودان والتصريح عن نسب نجاح جميع الولايات ومقارنتها بالعام الماضي.

نتيجة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس

ينتظر العديد من الطلاب موعد استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس، حيث منذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة بالسودان في مارس الماضي، ما زالت جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات، وحالت الظروف السياسية من ظهور نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 خلال الأيام الماضية،مما أثار غضب العديد من الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاطمئنان على درجاتهم بالثانوية العامة.

نتائج الشهادة الثانوية العامة 2019 السودان جميع الولايات

لقد حان ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 السودان لجميع الولايات بعد اعتماد نتيجة الشهادة السودانية 2019 من قبل السيد الوزير الطاهر حسن الطاهر، والتصريح نسب النجاح وقوائم الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية لجميع الولايات.