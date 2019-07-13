Here لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 (علمي- وأدبي) برقم الجلوس

التعليم اعتمدت نتيجة الثانوية العامة اليوم السبت 13 يوليو، نتائج الثانوية العامة حرصًا منا على مشاركة طلاب الثانوية العامة في اللحظات الأخيرة قبل إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 في مصر نوفر لكم آخر ما طرأ من أخبار تخص النتائج، حيث أن مسؤولين في وزارة التربية والتعليم أكدوا أن اليوم هو موعد المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية والتعليم طارق شوقي للطلاب، والذي من خلاله سيقوم باعتماد النتيجة لهم وبعدها يتم الاستعلام عنها، ولكن بعد أن يتم الإعلان عن ظهورها عقب الاعتماد.

اعتمدت نتيجة الثانوية العامة 2019

أعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبا/طالبة، مقسمين لـ34 طالبا/ طالبة بالتعليم العام، و2 بمدارس المتفوقين STEM، وطالب من ذوى القدرات الخاصة، و3 طلاب “دمج”. وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل فى شعبة العلمى علوم بلغوا (14) طالبا/طالبة، و(10) طلاب فى علمى رياضة، و(10) طلاب فى الشعبة الأدبية.

وزارة التربية والتعليم اعتمدت رسميا نتيجة الثانوية العامة 2019، وينتهي ماراثون الثانوية العامة لعام 2019، حيث اعلنت الوزارة اعتمادها نتيجة الثانوية العامة اليوم السبت 13 يوليو، ويتم إعلانها إلكترونيا غداً وفى المدارس الاثنين.

راوابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019

نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019

الثانوية العامة مرحلة دراسة في غاية الأهمية فهي مرحلة تحديد المستقبل التعليمي، فهناك الكثير من الطلاب يرغبون في دخول كليات معينة، ولن يتم دخولها إلا من خلال الحصول على درجة معينة في الثانوية العامة وتكون في نفس الوقت متفقة مع تنسيق الثانوية العامة 2019 لذلك ينتظرون الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس في مصر بقلق كبير، ولذلك حرصنا على أن نرصد لهم كافة الأخبار التي تخص النتيجة وعلى رأسها رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس في مصر.

رابط نتائج الثانوية العامة 2019

وهناك طريقة تُمكن الطُلاب من التعرف على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019 حيث أن تلك الطريق ستكون كالتالي:

زيارة بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم.

الدخول إلى خانة رقم الجلوس وإدخاله.

الضغط على عرض النتيجة لتظهر النتيجة.

فنرجو لكم التفوق ونرجو لكم النجاح، وإذا كان هناك أي صعوبة في الحصول على النتيجة برجاء ترك رسالة بها رقم الجلوس أسفل المقالة لنوفر لكم النتيجة.