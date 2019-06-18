نتيجة الشهادة السودانية 2019 برقم التسجيل – نتائج الثانوية العامة بالسودان عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب طلبة وطالبات الشهادة الثانوية بالسودان موعد صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة السودانية التى من المنتظر اعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة وذلك حسب ما تم تصريحه من مسئول بوزارة التربية والتعليم السودانية، حيث اكد ان جميع أعمال الكنترول بجميع ولايات السودان قد انتهت تقريبا ويتم حاليا الأعمال النهائية من تجميع ورصد للدرجات وفي خلال ساعات من الآن سوف يقوم وزير التربية والتعليم بالسودان الدكتور الطاهر حسن الطاهر باعتماد نتيجة الشهادة السودانية 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة السودانية 2019 جميع الولايات

وأفاد سيادته أثناء لقائه بالمسئولين عن أعمال الكنترول بأن نسبة نجاح الطلاب لعام 2019 مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وسوف نعرض لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية جميع ولايات السودان التى تضم ( ولاية الخرطوم – الجنوبية – الوسطى -النيل الأزرق – جنوب كردفان – شمال دارفور – جنوب درافور – شرق دارفور- غرب دارفور -كسلا – النيل الأبيض- القضارف- البحر الأحمر-الولايات الجنوبية) عقب اعتمادها مباشرة.

نتائج الثانوية العامة السودانية

نتائج الشهادة السودانية 2019 سيتم اعتمادها قريبا أثناء عقد مؤتمر صحفي سيقوم وزير التربية والتعليم الدكتور الطاهر بتكريم أوائل الثانوية ويليها مباشرة ستكون نتيجة الثانوية العامة السودانية متاحة عبر رابط وزارة التربية والتعليم السودانية برقم الجلوس ولاية الجلفة وغيرها من الولايات التى تم ذكرها، وفي حين تعثر إحدى طلابنا في الحصول على النتيجة يمكنكم ترك الاسم ورقم التسجيل والولاية التابع لها في تعليق أسفل المقالة.