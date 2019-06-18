نتيجة الشهادة السودانية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

جاءت نتيجة الشهادة السودانية لتشهد أعلى نسبة بحث إلكتروني في جميع ولايات السودان الآن، حيث تأكد أن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية متواجدة الآن على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، وسيتم فتح الستار عليها بعد إطلاق الإشارة الاستعلام من قبل الوزير، آسيا عبد الله، والتي أشادت بمجهود الجميع في تلك المهمة الصعبة وخاصةً الظروف التي تمر بها البلاد.

نتيجة الشهادة السودانية 2019

ينتظر 20 ألف طالب وطالبة نتيجة الشهادة السودانية بفارغ الصبر، فالجميع لديهم الرغبة القوية في معرفة المسار التعليمي القادم والذي سيحدد بشكل كبير مهنة المستقبل، ومن الجانب الآخر، جاءت امتحانات هذا العام متوسطة بنسبة كبيرة وجاءت في مصلحة الطالب المتوسط، علمًا بأن كان هناك بعض الأسئلة المحورية في بعض المواد من أجل تحديد الفائقين في نتيجة الثانوية السودانية.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

أكدت وزيرة التربية والتعليم، أن موقع وزارة التربية والتعليم السودانية هو المسؤول الأول والأخير في إعلان تلك نتيجة الشهادة السوانية، كما ناشدت كافة وسائل الإعلام المرئية والغير مرئية بعدم تضليل الطلاب وطالبات بجلب تلك النتيجة إلا وسيتم معاقلة من سيخالف تلك الأوامر، وعلى الصعيد الأخر، شهدت امتحانات هذا العام أقل لحالات للغش.

أكما نجحت وزرة التربية والتعليم بغلق كافة نوافذ التسؤيب الإلكتروني، ومن الجانب الآخر، وبعد تصحيح العينة الأولى، تأكد أن ارتتتفاع في معدلات نتيجة الثانوية السودانية بمقرنتها بالأعوام السابقة.