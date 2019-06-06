“انتظار” نتيجة الشهادة السودانية 2019 للثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

انتهت امتحانات الثانوية السودانية في شهر مارس 2019، وينتظر الطلاب نتيجة الشهادة السودانية 2019 بفارغ الصبر منذ الانتهاء من أداء الامتحانات، حيث يبحثون عن موعد استخراج نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وامتحانات القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، والثانوية الأكاديمية والفنية، وقد بدا التصحيح وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السودانية في الثاني من شهر أبريل 2019 الماضي.

نتيجة الشهادة السودانية 2019

صرح الدكتور “الطاهر حسن الظاهر” وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس اللجنة الفنية لامتحانات الشهادة السودانية، بأن التصحيح بدأ يوم الثلاثاء 2-4-2019، ومن المنتظر الانتهاء من تصحيح الدرجات، وإعداد النتيجة في شهر يونيو الجاري، والتي متوقع ظهورها عقب أجازة عيد الفطر المبارك.

رابط وزارة التربية والتعليم السودانية

نضع لكم رابط وزارة التربية والتعليم الالكتروني، لمتابعة اخبار نتائج الشهادة الثانوية السودانية للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، من خلال تفعيل الوزارة لأيقونة النتائج من الدخول على الخدمات الالكترونية، حيث أفادت المصادر عن تصحيح النتيجة:

أن عملية التصحيح تضم 6000 معلم ومعلمة

وتم اختيار 1500 معلم لأعمال الكنترول

ويشارك 4000 معلم كبير مراقبين

وعدد 12000 معلم مساعدين

عدد 77000 معلم شاركوا في مراقبة امتحانات الشهادة السودانية 2019

كما سنوافيكم بجميع الأخبار التي توضح لمعرفة تفاصيل الشهادة السودانية 2019، ويمكن وضع تعليق برقم الجلوس والاسم