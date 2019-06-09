نتيجة الشهاده الاعدادية الازهرية 2019- اعرف النتائج الان بوابة الأزهر التعليمية

يترقب طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي ظهور النتائج بقلق وتوتر، وقد ازداد هذا القلق والخوف بعد تأخر ظهورها حيث أنهى الطلاب امتحانات الترم الثاني منذ يوم 21-5-2019، إلا أن مشايخ الأزهر عملوا على طمأنة الطلبة وأولياء الأمور، وأعلنوا أن المعلمين انتهوا من تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات ولا يبقى شيء يمنع ظهور النتائج سوى اعتمادها من قبل الدكتور علي خليل رئيس قطاع المعاهدالأزهرية، لذلك أعلنوا أنه فور الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية سوف تظهر فوراً على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية2019.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019م .

صرح الدكتور علي خليل رئيس قطاع المعاهدالأزهرية في لقاء له معه أمس عن بدء ظهور نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية في غضون الأربعة وعشرون شاعة القادمة، وأعلن أنه فور ظهورها سوف يتم إيداعها على موقع بوابةالأزهر الإلكترونية 2019، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بطل سهولة وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس فقط, وأعلن أيضاً أن أخر موعد لظهورها سوف يكون في يوم الأثنين من الأسبوع الجاري.

وسوف يتابع موقعنا أخبار النتائج أولا بأول وسيوفيكم بأخر أخبارها فور ظهورها.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

يمكن لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الحصول على نتائجهم بشكل مباشر فور ظهورها عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 عن طريق إتباع الخطوات التالية:-

• الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف .

• ا لضغط على نتائج الامتحانات .

• تخصيص الفترة الدراسية.

• تسجيل رقم جلوس الطالب .

• ال نقر على كلمة بحث أ و عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس و في غضون عدد من ال ثواني س وف تظهر درجات الطالب بالتفصيل .

• كما أنه أصبح بإمكان أي طالب تحميل ت طبيق بوابة الأزهر الإلكترونية من المتجر حتى يتمكن أي طالب من الاستعلام عن نتيجته.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019م.

تم تحديد المجموع الكلي لدرجات مواد الشهادة الإعدادية الأزهرية 510 درجة وتم تقسيمه على الترمين كما يلي:-

• الترم الأول 2 5 5 درجة.

• الترم الثاني 255 درجة.

علاوة على ذلك تم تحديد درجات النجاح في كل مادة كالتالي:-

• مادة القرآن الكريم : 20 درجة .

• مادة الفقه : 25 درجة .

• الثقافة الإسلامية : 10 درجات.

• مادة أصول الدين : 20 درجة .

• مادة اللغة العربية : 50 درجة .

• مادة العلوم : 20 درجة .

• مادة اللغة الإنجليزية : 20 درجة .

• مادة الحاسب الآلي : 20 درجة .

• مادة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة .

• مادة الرياضيات : 30 درجة .

• مادة التربية الفنية : 10 درجات.