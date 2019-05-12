نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

يتابع موقع “كلمة” أخبار إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني أول بأول، لسرعة توفير روابط نتائج الصف الأول الإعدادي فور رفعها عبر مواقع الإنترنت، ليتمكن كل طلاب أولي إعدادي من الحصول على نتائج الامتحانات، ومن المتوقع أن يتم إعلان سنة نتائج أولي إعدادي خلال ساعات قليلة بجميع المحافظات، القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة والدقهلية والبحيرة والمنوفية والشرقية ومحافظات الصعيد.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

تقديرا منا للقلق الذي يعيشه طلاب أولي إعدادي خلال انتظار إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني، فسيتم عرض جميع أخبار النتائج من خلال هذا المقال، ونشير إلى أنه من المتوقع أن يتم عرض نتائج الصف الأول الإعدادي 2019 بالاسم فقط في المدارس، ولن يتم رفع نتائج أولي إعدادي عبر الإنترنت غير محافظة القاهرة فقط.

نتائج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني

طبقاً للمؤشرات الأولية لتصحيح نتائج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني، نود أن نطمئن الطلاب أن درجات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي ستكون جيدة للغاية في جميع المواد، اللغة العربية والعلوم والدراسات ومادة الرياضيات والانجليزي، ولهذا نتقدم بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين في نتائج أولي إعدادي الترم الثاني بجميع المحافظات.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

بمجرد اعتماد محافظ القاهرة نتائج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني، ستقوم مديرية التربية والتعليم برفع النتائج عبر الموقع، ليتمكن للطلاب الاستعلام عن الدرجات من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب كالتالي:

الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

أو الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

كتابة الرقم القومي.

اختيار الصف الأول الإعدادي.

الضغط على عرض الدرجات.

أو اترك اسمك ورقم جلوسك في تعليق وسيتم عرض الدرجات فور اعتمادها.

وباقي المحافظات فسيتم إعلان نتائج سنوات النقل بداية من نتيجة الصف الثالث الابتدائي وحتى نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالمدارس.