نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الثاني 2019

أبنائنا طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي سوف نقدم لكم نتيجة الصف الأول الإعدادي من خلال هذا التقرير وسوف نوضح فيه الخطوات التي يجب إتباعها لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي، وذلك من خلال روابط مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات المصرية، أو الموقع لوزارة التربية والتعليم لنتائج المرحلة الإعدادية.

حيث انه انتهي امتحان الصف الأول الإعدادي الفصل الثاني وبدأ التصحيح مباشراً لجميع المواد ورصد الدرجات، حيث تشير التوقعات إلي ارتفاع نسبة النجاح للصف الأول الإعدادي هذا العام عن الأعوام السابقة، وننتظر ظهور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة.

يمكن لطلبة الصف الأول الإعدادي معرفة نتيجة الامتحان للفصل الدراسي الثاني 2019 برقم الجلوس، وذلك من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات من خلال الخطوات التالية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا لمحافظة القاهرة

الدخول علي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي. الضغط علي النتائج الإعدادية. تحديد الصف الدراسي (الأـول الإعدادي). تحديد نتائج أخر العام. كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم من خلال شهادة الميلاد. الضغط علي عرض النتائج بالدرجات والتقديرات.

حيث ستقوم محافظة القاهرة بإعلان نتائج الصف الأول الإعدادي الفصل الثاني 2019 عبر موقعها، أو بالاتصال علي الرقم الأرضي 09000100، حيث ستعلن جميع المحافظات نتائجها من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم، وموقع وزارة التربية والتعليم، وكذلك من خلال إدارات شئون الطلبة للمدارس النائية التي ليس بها بنية تكنولوجي.