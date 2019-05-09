نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني “أولى اعدادي” عبر بوابة نتائج تعليم أساسي

نتيجة الصف الأول الإعدادي، انتهى جميع طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي من أداء امتحانات نهاية العام 2019 منذ أيام، وعقب أداء الإمتحانات تزايد البحث من جميع الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة تقدير درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك لجميع المواد الدراسية التي تقدموا إليها من مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات الإجتماعية والعلوم والتربية الدينية والحاسب الآلي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

بدأت امتحانات الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني في أوقات مختلفة حسب كل محافظة، حيث بدأت في محافظة القاهرة يوم الأحد 5 مايو وانتهت يوم الخميس 9 مايو، وعلى الفور بدأت أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بأوراق إجابات الطلاب، ليتم الإنتهاء من عمليلة التصحيح قبل بداية امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يتم تسليم المدرسة إلى اللجان الإمتحانية الخاصة بالصف الثالث الإعدادي.

بوابة نتائج تعليم أساسي

كما تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتوفير رابط مباشر للإستعلام عن نتائج امتحانات مرحلة تعليم أساسي من الإبتدائية وحتى الشهادة الإعدادية، لذلك يمكن لجميع طلاب الصف الأول الإعدادية متابعة الإستعلام عن النتيجة من خلال بوابة نتائج تعليم أساسي وهناك بعض الخطوات التي يقوم بها الطالب للاستعلام عن النتيجة.