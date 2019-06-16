نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني عبر بنك المعرفة المصري LMS

ينتظر الطلاب نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019 أخر العام،حيث أنتهي الطلاب من الامتحانات منذ الشهر الماضي، كما يترقب الطلاب وأولياء الأمور تلك النتائج بكل قلق، يذكر ان نماذج الامتحانات هذا العام جاءت في شكلها الجديد، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم نظام التابلت في امتحانات الصف الأول الثانوي، فشل هذا النظام في بداية الأمر ولكن تم تأجيل الامتحانات، تمت إعادة الامتحانات بنظام التابلت ولكن في هذه المرة حقق نجاح كبير، كما لقي الكثير من التقدير.
أطلقت وزارة التربية والتعليم موقع LMS بنك المعرفة المصري الخاص بالصف الأول الثانوي، حيث يحتوي الموقع علي المادة العلمية للمواد الدراسية، كما من المقرر نشر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني علي هذا الموقع، حيث يمكن للطلاب تسجيل الدخول علي الموقع من خلال الرابط التالي.
ترددت الأنباء حول تأخر نتيجة الصف الأول الثانوي نهاية العام، حيث ذكر مصدر أن سبب التأخر هو قياس مدى نجاح نظام الامتحانات الجديد ” التابلت “، وحول استمراره في الأعوام المقبلة أو إلغاءه وإعلان فشله رسمياً.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
نتيجة الصف الأول هي مجرد بوابة العبور لصف الثالث الثانوي والذي تعتبر الأهم في مستقبل الطالب، الثانوية العامة هي نهاية مرحلة التعليم الأساسي وبداية التعليم الجامعي، وذكرنا لكم أن من المقرر ظهور النتيجة عبر منصة LMS ولكن لم تُعتمد النتيجة حتي وقتنا هذا، كما ذكرت الوزارة أن نتائج جميع المحافظات سوف تظهر في وقت واحد وليست كل محافظة علي حده.
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس
من المقرر ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من تصحيحها، حيث أعلنت الوزارة أن يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وسوف تكون النتائج تقديرات ونسب بدلاً من أستعمال الدرجات، كما يعتبر رقم الجلوس هو تذكرة الطالب لدخول الامتحانات، كما نتمنى التوفيق ودوام النجاح لجميع طلاب الصف الأول الثانوي.
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني
ذكرت مصدر موثوق من داخل وزارة التربية والتعليم أن نتائج الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019 سوف تُرفع علي الأنترنت خلال الساعات المقبلة، وسوف يشهد محرك بحث جوجل علي ألاف عمليات البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي التيرم الثاني، كما تتمني إدارة الموقع دوام النجاح لجميع طلاب المرحلة الثانوية، كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال التعليق برقم الجلوس والمحافظة التابع لها.
التعليقات