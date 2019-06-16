نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني عبر بنك المعرفة المصري LMS

ينتظر الطلاب نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019 أخر العام،حيث أنتهي الطلاب من الامتحانات منذ الشهر الماضي، كما يترقب الطلاب وأولياء الأمور تلك النتائج بكل قلق، يذكر ان نماذج الامتحانات هذا العام جاءت في شكلها الجديد، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم نظام التابلت في امتحانات الصف الأول الثانوي، فشل هذا النظام في بداية الأمر ولكن تم تأجيل الامتحانات، تمت إعادة الامتحانات بنظام التابلت ولكن في هذه المرة حقق نجاح كبير، كما لقي الكثير من التقدير.

أطلقت وزارة التربية والتعليم موقع LMS بنك المعرفة المصري الخاص بالصف الأول الثانوي، حيث يحتوي الموقع علي المادة العلمية للمواد الدراسية، كما من المقرر نشر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني علي هذا الموقع، حيث يمكن للطلاب تسجيل الدخول علي الموقع من خلال الرابط التالي.

ترددت الأنباء حول تأخر نتيجة الصف الأول الثانوي نهاية العام، حيث ذكر مصدر أن سبب التأخر هو قياس مدى نجاح نظام الامتحانات الجديد ” التابلت “، وحول استمراره في الأعوام المقبلة أو إلغاءه وإعلان فشله رسمياً.