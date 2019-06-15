نتيجة الصف الأول الثانوي أولى ثانوي 2019 برقم الجلوس ورقم التسلسل عبر موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

بعد نهاية التجربة الأولي لامتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد ومشاكل التابليت العديدة التي مر بها الطلاب، ينتظر الجميع نتيجة الصف الأول الثانوي لتقيم التجربة، فالتجربة الجديدة لا تهم طلاب الصف الأول الثانوي فقط، بل تهم الجميع من طلاب وطالبات وأوليا أمور الطلاب للمرحلة التي تسبق المرحلة الثانوية، كذلك ينتظر القائمون على أمر العملية التعليمية بمصر لحظة إعلان النتائج لتقيم التجربة وتلاغي سلبياتها في الأعوام القادمة.

وتجدر الإشارة إلى انه قد تم تأجيل إعلان النتائج لأسباب عديدة، ومن أهم هذه الأسباب عدم التزام الكثير من الطلاب بالكود الخاص بهم، وينتظر الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لحظة إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام “أولي ثانوي” والتي أصيحت تماثل في أهميتها هذا العام الثانوية العامة، وسيتم إعلان نتائج أولى ثانوي بعد اعتمادها مباشرة، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم رفعها علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال رابط بنك المعرفة حسب ما صرح به مصدر مسئول.

نتيجة الصف الأول الثانوي أولى ثانوي 2019 برقم الجلوس ورقم التسلسل

هذا وقد صرح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: أن كل طالب وطالبه قد أدوا امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المنتهي 2018/2019، يمكن لهم الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس من خلال ثلاث طرق وهي كالتالي:

الطريقة الأولى هي التوجه إلى رسائل الوزارة. الطريقة الثانية هي كتابة الكود الخاص بجهاز التابلت على إحدى المواقع الرسمية التي يجهزها فريق الخاص بمنظومة IT. الطريقة الثالثة من خلال المدرسة، حيث سيتم إرسال نسخ ورقية للمدارس هن طريق مديريات التربية التعليم التابعة لكل محافظة مصرية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج أولي ثانوي 2019

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم المصرية، وسيتم فور إعلان النتيجة وتحميلها على موقع نتائج الوزارة تسليم كشوف النتائج للمدارس صبيحة إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

وتحدر الإشارة حسب ما صرح به مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح مبشرة حسب المؤشرات الأولية، ومن خلال هذا التقرير سنجيب على جميع التساؤلات والاستفسارات التي سترد إلينا من خلال التعليقات، كما سنقوم بالتحديث الدائم والمستمر لأخر الأخبار والمستجدات التي تخص نتيجة الصف الأول الثانوي، فداوم عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة على زيارة هذا التقرير بصفة مستمرة لتكون على إطلاع بكل جديد يخص نتيجة أولي ثانوي نظام جديد 2019.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

ومن الجدير بالذكر ما بذله وزير التربية والتعليم “الدكتور طارق شوقي” من جهد وصبر على الانتقادات التي واكبت تطبيق نظام التعليم الجديد، فحسب الخبراء فإن نظام التعليم الجديد سيعالج السلبيات العديدة التي عانت منها العملية التعليمية طيلة العقود السابقة، كما أن هذا النظام سيكون دائما بالمرصاد للدروس الخصوصية وسيحد منها كثيرا، فهذا النظام هو بالفعل السبيل للارتقاء بالتعليم بمصر.

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