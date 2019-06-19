للإمتحان الإلكترونى والورقى| ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 للامتحانات الورقية وإعلان النتيجة الإلكترونية بعد قليل

تتابعون نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول والتي اوشكت علي الظهور لكافة المحافظات التعليمية، وسيتم الإعلان عنها بالنظام القديم والحديث، حيث يتم ارسال النتائج للطلاب ويمكن أن يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي عبر روابط معرفة النتائج أو عبر التوجه للمدارس التابع لها ومعرفة النتائج، وتتزايد عمليات البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي وفي جوجل عن متي تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني، والجدير بالذكر أن امتحان مايو هو امتحان نجاح ورسوب كما ذكر الدكتور طارق شوقي، وسيتم الإعلان عن نتيجة اولي ثانوي بالتقديرات وليس الدرجات، والجدير بالذكر أن نتيجة اولي ثانوي قد ظهرت بالفعل في المداري التي أدت الامتحانات الورقية فقط، ويتم ارسال النتائج الإلكترونية قريبا، كما ذكر زير التربية والتعليم العديد من التفاصيل الأخري حول امتحان الدور الثاني يوليو ودرجات الرأفة، كما يمكنكم عبر هذه المقالة معرفة توزيع درجات المواد التي تدخل في المجموع للصف الأول الثانوي، والنهايات العظمي “الدرجة النهائية” والنهايات الصغري “درجة النجاح 50%” تابعونا لمعرفة هذه التفاصيل.

نتيجة الصف الأول الثانوي

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي رسميا عبر المواقع الرسمية للاستعلام بالنظام التعليمي الجديد نظام التابلت، ويتم معرفة النتيجة عبر منصة LMS الإلكترونية المصرية التابعة لبنك المعرفة المصري وأيضا عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية وبوابة الثانوية العامة المصرية، وسنوافيكم بروابط الاستعلام.

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول

أكدت المصادر المسؤولة أن نسبة نجاح اولي ثانوي قد تخطت 90%، فلا داعي لأولياء الأمور والطلاب في القلق والتوتر، وقد صرح وزير التربية والتعليم أن النظام الجديد قد أثبت نجاحه بالفعل وسيشكل نقلة في التعليم الثانوي المصري، حيث أن الطلاب قد أجابوا بطريقة ممتازة علي الاسئلة بالرغم من عدم معرفتهم ماهية الأسئلة وكيفية الإجابة عليها، حيث أنها تستدعي الفهم والإدراك، وليس الحفظ كما في النظام القديم.

جدول توزيع درجات اولي ثانوي

اللغة العربية الدرجة النهائية 50 درجة النجاح 25 100 دقيقة اللغة الاجنبية الاولي English الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني” الدرجة النهائية 30 درجة النجاح 15 60 دقيقة الرياضيات Math الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة التاريخ الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الجغرافيا الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفلسفة الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفيزياء Physics الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الكيمياء Chemstry الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الأحياء Biology الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة

روابط هامة جدا عليك متابعتها

بنك المعرفة المصري

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي عبر منصة LMS التابعة لبنك المعرفة المصري، الموقع الأهم لطلاب النظام التعليمي الجديد، ويتم التسجيل في الموقع وتحديثه لمعرفة آخر تفاصيل وأخبار التعليم الثانوي الجديد,

متي تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي

تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي خلال الأسبوع الجاري، وذلك حسب ما حددته المصادر المسؤولة في وزارة التربية والتعليم المصرية، ويتم إعلان نتائج اولي ثانوي فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد للنماذج الامتحانية الإلكترونية والورقية لجميع الطلاب بكافة محافظات الجمهورية، وسنوافيكم بأي تعيرات جديدة حول نتيجة اولي ثانوي، يرجي متابعة هذه المقالة للمزيد.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي

اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة

النقر علي “عرض النتيجة”

وسنتابع معكم كل جديد حوص نتيجة الصف الأول الثانوي وكيفية الحصول عليها ومتي تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي رسميا في جميع المحافظات التعليمية.

معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي

النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به. يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة. النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية

ظهرت نتيجة اولي ثانوي للامتحانات الورقية

تم بالفعل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي في بعض المدارس المصرية والتي أدت الامتحانات ورقيًا في كافة المواد ولم تؤدي اي امتحانات إلكترونية، بينما سيتم إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية خلال الساعات القادمة، تابعونا لكي تعرفوا نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس نظام التابلت عبر موقع وزارة التربية والتعليم.