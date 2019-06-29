lms.ekb.eg| ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 “lms natiga” شهادة الصف الاول الثانوى العام الدور الأول “إعرف معاني الألوان”

بدأ بالفعل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم 2019 الخاص بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني ويترقب الطلاب معرفة اخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم وأهم ما ورد عن اخبار عن نتيجة الصف الاول الثانوي فتابعونا في هذه المقالة للمزيد.

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الوزارة اكتشفت أن هناك مشاكل كبيرة في المهارات لدي الطلاب وأن نظام التعليم القديم لا يمكن من خلاله قياس المستوي الحقيقي للطالب لذلك تم عمل مقاييس يعرف من خلالها الطالب مستواه مقارنه بزملائه، وهي قائمة على أربعة ألوان،

اللون الأزرق «متفوق بالنسبة للدفعة» .

. البرتقالي «مناسب للتوقعات» .

. اللون الأخضر أقل من التوقعات

اللون الأسود «أنا فين من زملائي» وأن هذا الطالب يحتاج تحسين في مستواه.

وقال «كما اكتشفنا في النظام الجديد أن متوسط الدفعة في المادة منخفض جدا والنجاح القادم هو ان المتوسطات تعلو من تيرم إلى تيرم .