lms.ekb.eg| ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 “lms natiga” شهادة الصف الاول الثانوى العام الدور الأول “إعرف معاني الألوان”

ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس وتتابعون معنا خطوات معرفة النتائج رسميا عبر بوابة الثانوية العامة وموقع بنك المعرفة المصري وذلك عبر منصة lms natiga التابعة لبنك المعرفة المصري ، وإجابات استفساراتكم من نوع “ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي”، وطريقة احتساب درجات النجاح للترمين حسب ما صرح به وزير التربية والتعليم الفني، وأيضا توزيع درجات اولي ثانوي عام، وقد ظهرت بالفعل نتيجة اولي ثانوي للامتحانات الورقية في المدارس التي ادت الامتحانات الورقية فقط،تابعونا للمزيد حول شهادة الصف الاول الثانوى العام 2019 الدور الأول.
المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم 2019
بدأ بالفعل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم 2019 الخاص بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني ويترقب الطلاب معرفة اخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم وأهم ما ورد عن اخبار عن نتيجة الصف الاول الثانوي فتابعونا في هذه المقالة للمزيد.
بنك المعرفه المصري الصف الاول الثانوي
الوزارة اكتشفت أن هناك مشاكل كبيرة في المهارات لدي الطلاب وأن نظام التعليم القديم لا يمكن من خلاله قياس المستوي الحقيقي للطالب لذلك تم عمل مقاييس يعرف من خلالها الطالب مستواه مقارنه بزملائه، وهي قائمة على أربعة ألوان،
- اللون الأزرق «متفوق بالنسبة للدفعة» .
- البرتقالي «مناسب للتوقعات» .
- اللون الأخضر أقل من التوقعات
- اللون الأسود «أنا فين من زملائي» وأن هذا الطالب يحتاج تحسين في مستواه.
وقال «كما اكتشفنا في النظام الجديد أن متوسط الدفعة في المادة منخفض جدا والنجاح القادم هو ان المتوسطات تعلو من تيرم إلى تيرم .
ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي
- الدخول على جهاز التابلت الخاص بك “يجب أن يكون هناك رصيد في الشريحة”
- إدخال الكود الخاص بالطالب والمستخدم أثناء تأدية الإمتحانات الإلكترونية
- النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.
جدول توزيع درجات اولي ثانوي
|اللغة العربية
|الدرجة النهائية 50
|درجة النجاح 25
|100 دقيقة
|اللغة الاجنبية الاولي English
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني”
|الدرجة النهائية 30
|درجة النجاح 15
|60 دقيقة
|الرياضيات Math
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|التاريخ
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الجغرافيا
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفلسفة
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفيزياء Physics
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الكيمياء Chemstry
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الأحياء Biology
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
المواد التي لا تدخل في المجموع
|تربية دينية
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|التربية الوطنية
|الدرجة النهائية 10
|درجة النجاح 5
|الكمبيوتر
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
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هل نتيجة الصف الاول الثانوي ظهرت
|القاهرة
|ظهرت
|مرسي مطروح
|ظهرت
|الجيزة
|ظهرت
|البحر الاحمر
|ظهرت
|الاسكندرية
|ظهرت
|البحيرة
|ظهرت
|الشرقية
|ظهرت
|اسوان
|ظهرت
|الغربية
|ظهرت
|سوهاج
|ظهرت
|الفيوم
|ظهرت
|قنا
|ظهرت
|المنوفية
|ظهرت
|ايسوط
|ظهرت
|الدقهلية
|ظهرت
|دمياط
|ظهرت
|القليوبية
|ظهرت
|السويس
|ظهرت
|الاسماعيلية
|ظهرت
|بورسعيد
|ظهرت
روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
كيفية احتساب درجات النجاح في كل مادة
- لا تضاف نتائج امتحانات اولي ثانوي الجارية للمجموع التراكمي لدفعة 2018/2019 للتقديم في الجامعات
- هناك امتحانات، ترم اول وترم ثاني، إذا حصل الطالب في الترم الأول علي درجتين واحدة 35/100 وثم 65/100 سيتم تسجيل الدرجة الأعلي كنتيجة الترم الأول وكذلك في الترم الثاني، ويتم احتساب المتوسط الخاص بدرجات الطالب في الترمين وقسمهم علي 2، إذا حصل علي 50% فأعلي فإنه قد حصل علي درجة النجاح
نسبة نجاح الصف الاول الثانوي 2019وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحفى، أن تجربة الامتحانات كشفت أن الطلاب لديهم قدرة على تغيير وقبول الجديد، موضحة أن نسبة النجاح فى نتيجة الصف الأول الثانوى العام 91.4 %.
التعليقات
مدرسة يوسف السباعي بنين لم تظهر النتيجه لحد دلوقتي ادارة العجوزه
انا لا اعرف ما هو الكود التى يجب ادخاله
انا مش عارفة ادخل على الموقع ده ومعيا رصيد ومع كده تعذر التنزيل
النتيجه هتظهر امتي ارجو الرد
مينفعش علي Wi-Fi بتاع البيت لازم الشريحه
أنتم بتتكلموا فى النتيجة أنا معرفتش اكتب فى الأمتحانات