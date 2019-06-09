“استطلاع” نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 “امتحان التابلت” بالاسم ورقم الجلوس

ما زال طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في انتظار قيام وزارة التربية والتعليم بإعلان واعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019، هذا العام الذي يعد عاما استثنائيا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث بدأ هذا العام تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم المصرية، هذه المنظومة التي تعتمد على الفهم والاستيعاب أكثر من الحفظ والتلقين كما هو المعتاد في التعليم المصري في جميع مراحله، وقد نالت هذه المنظومة استحسان الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة أولى ثانوي 2019

على مدار أسبوعين امتحن طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم في جميع محافظات الجمهورية، وكانت الامتحانات بنظام التابلت وورقيا، كما كانت الامتحانات بنظام الأوبن بوك أو كما يطلق عليه الكتاب المفتوح، أما عن تجربة التابلت فبعد فشلها في امتحانات التيرم الأول نجحت إلى حد كبير في امتحانات التيرم الثاني، حيث أدى معظم الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال التابلت، ولم يؤدي الامتحان ورقيا سوى قلة قليلة في بعض المناطق النائية في بعض محافظات الجمهورية.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي

يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور حاليا إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي والتي من المقرر إعلانها عبر الروابط التالية

وحتى الساعة لم تقم وزارة التربية والتعليم بتحديد الموعد النهائي لإعلان النتيجة، حيث أكدت الوزارة أن أعمال الرصد والمراجعة ما زالت مستمرة حتى الساعة.