نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر بوابة الثانوية العامة “لم تظهر بعد”

وسط حالة من التوتر والقلق الشديدين يترقب طلاب الصف الأول الثانوي في مختلف محافظات مصرنا الحبيبة إعلان نتائج طلاب الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019، والتي شهدت الكثير والكثير من الجدل في الفترة الماضية حيث تمت الامتحانات على نظام التابلت، النظام الجديد الذي تحاول وزارة التربية والتعليم تجربته وتطبيق على جميع المراحل الدراسية، ولكن إلى الآن لم يلق نظام التابلت القبول لدى الطلبة، ويصفه البعض بـ “نظام فاشل”.

وكان أدى قرابة الـ 600 ألف طالب وطالبة امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني وفرغوا منها في الأول من يونيو الجاري، ولأول مرة في مصر تم تطبيق نظام التابلت ليؤدي الطلاب امتحاناتهم من خلاله، ولكن حدثت مشاكل كثيرة في التجربة الأولى ولم تؤدي إلى النتائج المأمولة منها، وذلك بسبب “سقوط السيستم” التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، فأضطر بعض الطلبة إلى تأدية الامتحانات ورقياً.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019

أعلنت منذ أيام وزارة التريبة والتعليم عن عمليات التصحيح والتدقيق تجري على قدماً وساق، وصرحت بأن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019، ستظهر عقب نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، أي من المنتظر ظهور النتيجة اليوم أو خلال الأسبوع الجاري على أقصى تقدير، وسوف يتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة، بالإضافة إلى موقع بوابة الثانوية العامة.

روابط إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني:

كما أشرنا سابقاً أن نتيجة الصف الأول الثانوي سوف تظهر على موقع الوزارة وموقع بوابة التعليم الثانوي نوفر لكم الآن روابط زيارة هذين الموقعين لتتمكنوا من معرفة النتيجة فور ظهورها:

موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

موقع بوابة الثانوية العامة من هنا.

في حال ظهور النتيجة وواجهتكم أي مشكلة في الحصول عليها قم بترك تعليق أسفل هذه المقالة وسوف نقوم بمساعدتكم فوراً.