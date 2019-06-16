lms.ekb.eg يستعد لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس “ترقب”

نتابع معكم كافة الأخبار والتفاصيل حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني الدور الأول بجميع المحافظات المصرية، وطريقة معرفة نتائج الطلاب عبر روابط الاستعلام المباشر بالمرحلة الثانوية العامة، وتعتبر هذه اولي امتحانات نهاية العام في النظام التعليمي الجديد الذي ذكر وزير التعليم أنه اظهر نجاح باهر، وقد انتهت امتحانات اولي ثانوي في الأول من يونيو، وحاليا يترقب الطلاب ظهور نتيجة اولي ثانوي بالاسم 2019 شهر مايو، وامتحانات اولي ثانوي الدور الأول هي امتحانات شهر مايو الخاصة بالنجاح والرسوب، أما امتحانات الدور الثاني فهي امتحانات يوليو الإلكترونية، وصار الطلاب يتسائلون هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 أم لا، والآن يستعد الطلاب بجميع المحافظات والإدارات التعليمية لإعلان نتيجة الصف الاول الثانوي ترم ثاني 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع LMS.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني
تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي إلكترونيا، ويقوم الطلاب حاليا بتحديث التابليت من حين إلي آخر ترقبا لظهور أيه اشعارات من بنك المعرفة المصري أو وزارة التربية والتعليم حول نتائج الطلاب 2019، ويتم الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس علي الروابط الرسمية التي سنوافيكم بها في هذه المقالة.
نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم
عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي عبر ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له، ثم يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي الدور الاول مايو 2019، وسنوافيكم بتفاصيل النتيجة في هذه المقالة.
روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
الاستعلام عن نتيجة نتيجة اولي ثانوي مايو 2019
تم بالفعل الاتفاق علي أن يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بطرقة مختلفة هذا العام طبقا لنظام التعليم الجديد 2019، حيث يتم عرض نتائج الطلاب علي موقع الاستعلام بالتقدير وليست بالدرجات مثل الأعوام السابقة، ويمكنكم التعرف علي النسبة المئوية لتقديرات الخاصة بالصف الأول الثانوي في القائمة التالية.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
امتحان يوليو الدور الثاني 2019
إذا رسب الطالب وحصل في اي مادة من المواد المقررة عليه علي أقل من 50% فإنه يتوجب عليه التوجه لآداء امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني إلكترونية مثل امتحانات مايو.
مقالات هامة عليك قرائتها
- موقع الوزارة التربية والتعليم| نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 بوابة الثانوية العامة المصرية LMS للنتائج
- موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم من البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم
- نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس وروابط استعلام نتيجة اولي ثانوي “نسبة النجاح وموعد ظهور النتيجة”
- بوابة الثانوية العامة المصرية| نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس نتيجة اولي ثانوي بالرابط
يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بعد الانتهاء من تصحيح نموذج الإجابة الإلكتروني والورقي الخاص بالطلاب في جميع أنحاء المحافظات، حيث تظهر نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، الصعيد، سيناء، المنوفية، القليوبية والدقهلية بعد انهاء التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، ثم يتم إعتماد النتيجة من قبل المحافظ وإعلان نسب النجاح من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي.
تحديث
أكد وزير التعليم طارق شوقي علي أن جميع المشاكل والأخطاء التي لم يتم حسابها لن تكون موجودة في العام الدراسي الجديد 2019/2020، وأنه حاليا يتم تدريب العديد من المدرسين في جميع المحافظات علي النظام التعليمي الجديد نظام التابلت والامتحانات الإلكترونية.
قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.
تحديث
صرح طارق شوقي عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي “نظام التعليم الجديد” يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري، وتم التأكيد أن عمليات التصحيح ما زالت جارية حتي هذه اللحظة في جميع الكنترولات بأسرع ما يمكن لتصحيح الاختبارات الورقية والإلكترونية.
|القاهرة
|النتيجة لم تظهر
|مرسي مطروح
|النتيجة لم تظهر
|الجيزة
|النتيجة لم تظهر
|البحر الاحمر
|النتيجة لم تظهر
|الاسكندرية
|النتيجة لم تظهر
|البحيرة
|النتيجة لم تظهر
|الشرقية
|النتيجة لم تظهر
|اسوان
|النتيجة لم تظهر
|الغربية
|النتيجة لم تظهر
|سوهاج
|النتيجة لم تظهر
|الفيوم
|النتيجة لم تظهر
|قنا
|النتيجة لم تظهر
|المنوفية
|النتيجة لم تظهر
|ايسوط
|النتيجة لم تظهر
|الدقهلية
|النتيجة لم تظهر
|دمياط
|النتيجة لم تظهر
|القليوبية
|النتيجة لم تظهر
|السويس
|النتيجة لم تظهر
|الاسماعيلية
|النتيجة لم تظهر
|بورسعيد
|النتيجة لم تظهر
كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم
- الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي
- اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها
- اختيار نتائج الامتحانات
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة
- النقر علي “عرض النتيجة”
يتم قريبا إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس فقط عبر الروابط الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب، وسنوافيكم بجميع التفاصيل حول نسب نجاح اولي ثانوي في جميع المحافظات، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار والتصريحات.
تحديث موعد ظهور النتيجة
اكدت جميع المصادر الرسمية أن المواقع الإلكترونية للاستعلام المباشر عن نتائج الصف الاول الثانوي العام تستعد لإعلان النتيجة ورفعها، حتي يتسني للطلاب معرفة درجاتهم وتقديراتهم العامة في كافة المواد، وسيتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة مع بداية يوم الأحد الموافق 16 يونيو، وسنتابع معكم في هذه المقالة كل جديد حول النتيجة.
يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي عبر ادخال الكود الخاص بالامتحانات في التابليت وسيتم ارسال النتيجة لكم فور اعلانها رسميا، وسيتم الإعلان عن اسماء الأوائل بالصف الأول الثانوي مساء اليوم السبت 15 يونيو، وذلك ليتم اعتماد نتائج الطلاب اليوم مساءً.
هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي
حتي الآن لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم التسلل “رقم الجلوس” في اي محافظة من المحافظات التعليمية المصرية، حيث أن الكنترولات لم تنتهي من علميات الرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.
التعليقات
كلة في الاونطة زي ما قال اوكا واورتيجا
الناس فاكرنا عباقرة دي احنا بهايم في سوق السبت
اللي بيقولو النتيجة يوم الاحد هتظهر الساعة كام ولا هو كلام وخلاص 😡😱☠💀
انا مش عارفه رقم جلوسي اجيبه منين
يا جماعةالنتيجه امتي
اين النتيجة حرام كدة بئة 😖😡😠
أدي الحد جه فين الزفته بقا
النتيجة امته لوسمحت وادخول علي اي علشان اجبه
انا رقم جلوسي ٢٢٣
يا لاهويييييي 🤤😵 في محافظة ظهرت فيها النتيجة والناجحين ٢٨ والساقطين ١٢٦ احييييه دى احنا ليلتنا سووووودة
يا لاهويييييي 🤤😵 في محافظة ظهرت فيها النتيجة والناجحين ٢٨ والساقطين ١٢٦ احييييه دى احنا ليلتنا سودة 😨😭
بشره خير ههههههه
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس٥٨٥
اجيبها النتيجه ازاي
لامتحوليش لان المدارس الحكوميه مفيهاش تعليم
ولو علي موضوع الدروس انا باخد عشر دروس ومستفتش اي حاجه ولا ايه من الي انا اخته في الدروس 💔💔
هههههههههههه
هههههههههههه
ممكن اعرف النتيجة هتظهر امتى وازاى هنجيبها
النتيجة هتظهر بكرة انشاء الله … محدش يقلق يا جماعة عادي يعني ما احنا كدة كدة كلنا زي بعض والنظام مش على حد لوحده يعني لو هننجح … هننجح كلنا ولو هنسقط …… هنسقط كلنا يعني كلنا في الهواء سوا
عندك حق والله.😀
صلوا علي رسول الله وادعوا وقولوا يارب ننجح👨🎓ونكون دكتورة المستقبل👨⚕️👩⚕️اللهم آمين
عليه الصلاه والسلام ،بس حنبقى دكاتره ازاى🤔
اللهم امين
آمين يارب العالمين
صلوا علي رسول الله وادعوا وقولوا يارب ننجح👨🎓ونكون دكتورة المستقبل👨⚕️👩⚕️اللهم آمين
يارب تكون اخر ميعاد لظهور النتيجة غدا ان شاء الله علشان انا صبري نفذ
انا ذهقت
معاكى حق يا اختي
يارب تكون اخر ميعاد لظهور النتيجة غدا ان شاء الله علشان انا صبري نفذ
آخر سؤال يوم الاحد اساعه كام لانى انا امبارح والله ما نمتش الا اساعه ٦صباحا؟
لم يتم تحديد موعد محدد لإعلان النتيجة، لا تقلقي النتيجة ستظهر غدا
يا جماعه هو حقيقي النتيجة هتظهر يوم الأحد
ايوة
النتيجة هتظهر يوم الأحد المقتل إن شاء الله والوزير هو اللى قال الكلام ده. بنفسه
مش يا جماعه النتيجه حتظهر انهارده ولا لسه بدرى هم اكيد نايمين نوم العوافى
النتيجة يوم الأحد 16 يونيو
والل لسه بدرى ع النتيجه يعنى انا متاكده انها هتظهر يوم الاحد المقبل 😂
امتى بالظبط و ازاى🤔😓
يا اهل الجروب فينكم
بووووووو علينا
انا عايزاه اعرف النتيجه هتبقي بالدراجات ولا التقديرات رجاء عايزاه حد يرد عليه
أ تقييم
بالتقديرات
بدرجات والتقديرات 😏😏
يا جماعه لو حد فيكو من المنوفيه يقولى حتظهر امتى؟؟
هتظهر يوم الأحد ان شاء الله
هناك ثلاث انواع من الامتحانات هل يعتبر تكافؤ ولا هناك فرق بين الانواع الثلاثه
هو الدكتور طارق شوقى مش عارف يعمل إية علشان كدة بيدبسنا فى النظام الجديد .
أنا عايزة أقولة إن التعامل معانا مش بالساهل ولا إية ياجماعة
يا جماعة متقلقوش هى هتظهر هتظهر ،ما هو احنا كدة كدة ناجحين ههههههههههههههه 😂😂😂😂😂😂😂😂
متى ستظهر
يوم الاحد
يا جماعه النتيجه يوم الاحدبصو هنخش ع موقع وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس ولو عرفت اخبار تانى هقولكوا
رقم الجلوس اللى امتحنا بيه الكمبيوتر والدين
يا جماعه انا متأكده ان النتيجة ستظهر يوم الاحد الموافق٦/١٦،متخافوش نجحين ولا سقطين مش فارقه ان شاء اللة ربنايعديها علي خير، 👎🕋
النتيجة تظهر يوم الاحد ان شاء الله
والله مش عارف رقم جلوسه هو بتاع الترم الاول
هى النتيجة يوم الاحد طب انا مش عارفة رقم الجلوس اعمل اي
من المدرسة .
هو انت عرفت رقم الجلوس منين ممكن اعرف☺☺☺☺☺🤗🤗😊
يا جماعة النتيجة هتظهر يوم الاحد
لسه التصحيح جاري سوف يتم إعلان النتيجه على مستوى الجمهورية
عايزة اعرف نتيجتي لو حد عرفها ياريت يجيبهالي معاه
والله الى بيتعمل فين ده حرم أعصبا ن تعبت أرجوكم قولاً النتيجة هتظهر أمتى ويكون أخر كلام
والله عندك حق
الى رقم جلوس مشى لقيه يجيبوا منين من فضلكم حد يرد
من المدرسة
ياجماعه لو سمحتو هي النتيجه ظهرت
لسا
انا مش عارفه رقم الجلوس
انا الى بحبه طلع مجنون اوك اولا انا مش عارفه رقم الجلوس
حضرتك مينفعش تنشر رقم الجلوس بتاعك كدا😊
أنا رقم جلوسى ١١٣ ياريت اعرف بيق نفسى أرتاح 🙂🤗😊
كلة في الاونطة بس انا مش عايزة اشتم علشان كدة حرام يا ولاد بس مش هكمل ☺😙😗😘😍😎😎
فعلا والله عندك حق
فعلا
نتيجه أولي ثانوي
انا ما اعرفش متوترين لية يا جماعة ان شاء اللة جايبين كحك وبسكويت وقرص
يا شباب النتيجه هتظهر يوم الاحد المقبل محدش يتعب نفسه لسه بدرى عليه اوووى😣
بجد انتى متأكده يا امينه
انا مش معايا رقم جلوس اجيبها😂 ازاى انا من المنيا مركز ملوى
هى فين
ياااجماعة انا في مدرسة خاصة وعايزة احول حكومة و محتارة جدا عايزة رأيكم؟؟؟!!
وكمان كنت عايزة أسأل الناس الي اخدت دروس السنة دي فدتكم بحاجةو الأسئلة الي ختوها في الدرس جه منها في الامتحانات، اصلي حاسة الدروس ملهاش لزمه والمدرسين يترشح ع النظام القديم
عايزة رأيكم؟؟؟؟
اولا الاسئلة بتاعت الدرس مجاش منها حاجة
انا من رائ المدرسه الحكوميه افضل بكتير لاكن كن حكاية المدرسين ف فعلا مفيش حاجة جت ف الامتحانات من ال احنا خدنها ونا اصلا بطلت دروس ليه فطره اتشامت من النظام ده 😂
كلامك صح بس ليه عاوزه تحولي حكومه وهو فعلا مش بتيجى حاجه من الدروس
والله النظام ده الحكومة ذي الخاصةمش فارقةكتير وبخصوص الدروس فيه مدرسين لسه ماشيين علي النظام القديم وفيه لا
أحسن ليكي انك متحوليش وحاولي تذاكر بقدر ما يمكن وربنا مش هسيب حقك وهايقف معكي🤘 واصلا الدروس☹☹ ملهاش اي ٦٠ لزمة انا بتندم انا رحت الدروس
بصي نصيحه من اخت لاخت خاليكي زي ما انتي
بيق
انا قرفت بقا النتيجه هتظهر امته بقا😂😂
556.رقم.جلوس.عبدالحميد.ربيع.عبد
الحميد على.عبدالله.كفر الشيخ.دسوق
ده رقم جلوسي انا في اولي ثانوي 268
يا شباب النتيجه هتظهر يوم الاحد المقبل محدش يتعب نفسه لسه بدرى عليه اوووى😣
ازاي اجيب النتيجة من على please Lms حد يرد عليا
يا جماعة انا خايفة اووووي من النتيجة وكل اهلي قلقلنين
ان شاء اللة خير
انا والله العظيم تعبت وخايفة اوى ، ف والله مش ناقصة توتر
طيب انا امتحنت عربى وفرنسوى ورقى وبقى المواد على التابلت اجيب الدرجات منين بضبط
حسب الله ونعمل وكيل فى اللي كان السبب 😿😾🙀😽😼😈👿👹🤡😷🤒🤕👻😹
كيفية الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم
هو انا اجيب النتيجه ازاي من علي التاب
النتيجة ستظهر اليوم ؟
النتيجه ظهرت الان
لو سمحت من فين اجبها انا عايزه الخطوات
الرابط؟
جبتها؟؟؟
حد يرد😭😭😭😭😭😭
هي ظهرت ولا لسة
بجد
امتا
انا قرفت بقا النتيجه هتظهر امته بقا😂😂 بجد
ممكن تجبهاالى
فين هو في درجات حسبي الله ونعم الوكيل
هو ازاى هاتيجى من على lms او موقع الوزارة
لو سمحت لما النتيجة تظهر حد يقول
😭😭😭😭😭
النتيجه ظهرت بس مش عرفه اجبها ازاى🤔
النتيجة امتي هتبان يا شويت غربان انا قرفت
هي النتيجة هتان امتي رودوا علينا بقاحرام عليكم
كفره
معاكي حق
اعلق على تنسيق القبول فى الثانوى العام كان من المفروض ٢٥٠ يعنى ٩٠فى المائه طالب مجموعه فى تلاتة اعدادية ٢٣٠ يدخل الثانوى يعمل ايه مع النظام الجديد دلو دخل طالب أو اثنين هيعرفوا يعملوا حاجه والنظام هينجح والسيستم مش هيقع علشان كدا كتبت تعليقى وارجوا ارتفاع مجموع القانون العام والله العظيم وانت ماشى فى الطريق مش هيعرف طالب الثانوى من طالب الثانوى الصنا عى والتجارى مش وعلشان كده ارجوا ان يرتفع مجموع الثانوى على الأقل ٢٥٠
انا مش عارفة اجيب النتيجة اذاى قولولى
والله ولا احنا عرفين
محدش فاهم حاجة
يعنى النتيجة ظهرت ولا لسه
هتظهر إمتى ؟
النتيجة ظهرت بس مش عارفين نجيبها
يجماعة بلاه عليكو والنبي لما تظهر تعلنوا عنها علشان كدة بجد حرام انا زهقت
هو انتو مش عارفين تقراءوا اللى هما كتبينوا ان النتيجه هتظهر يوم الاحد خلاص بطلوا كلام على الفاضى
لسه مظهرتش
يا استاذ عبدالله لو سمحت ممكن تفسر ازاى لما ندخل ع موقع الوزارة نلاقى النتيجة انا مش فاهمة هى موجوده ف اى مكان بالظبط من الموقع 🤔😔
ياجماعه هي النتيجه ظهرت وله لسه
نتيجة هتظهر يوم الأحد المقبل
٥٧٩
محمد شريف احمد عبدالله
٢٥٤
معلش ياوزير ياعثل والله عارفين انو حنجيب ملاحق ياريت تنجحنا والنبى كمل السنه على خير واحنا حنستعد من السنه الجايه
النتيجة امتي
والله اتعبنا من القلق ياريت يكمل مجهودة وينجحنا لاننا كلنا حنجيب ملاحق
بجد انتي معاكي حق
والله معاكي حق يا اختي
يا جماعة ماتقلقوش إن شاء اللة كلنا ناجحين بس قولو يا رب
هو انتى تعرفى النتيجه بانت ولا لا بليز ردى عليا انا هموت من القلق
قوية
إمتى هتظهر النتيجة باقا
هي النتيجة مش نويه تظهر
في الطريق
لا هو شكل المواصلات زحمة شوية هم اصلا غاوين يقلوقونا ويعرفوا دمنا
رقم جلوسي ٢٧٠ محافظة القاهرة محمود ايهاب
رقم جلوسي ٢٧٠ محافظة القاهرة
شروق كمال ٢٦٩مدرسة التحرير الثانوية مسارةديروط اسيوط
رقم الجلوس ٢٦٩
نا من المنوفيه 260
سوهاج رقم الجلوس ١١٥٤
عبدالرحمن محمود حسان عبدالعظيم
رقم الجلوس ( ٦٧٣ )
انا عايز اعرف ظهرت ولا لسه بليز انا قرفت من الوزير ابن التيييييت كل يوم أهله بيسالوا علشان قلقنين
لسا
ربنا يخدك يا وزير والنظام يفشل
ربنا يخدك انتي
أمين يارب
يا رب
الشهادة طلعت ولالسه
لسا..تابعي المقال عشان هنعلن فيه اول مالنتيجة تظهر
صحيح والله احنا بنكون متوترين كل يوم وبنذاكر بس فى أسئلة بتجى صعبة حتي النتيجة مش عارفه اجبها ولا مش عارفة ظهرت ام لا
طب في محافظات بانت فيها النتيجه ؟
لا
هاتظهر امتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بليس حد يقولي ناااااااااااااااوو
Rehab Emad
انا مش عارفة بيعملوا معانا كدة لية
حرام إحنا بنتوتر كل يوم
دا محسسنى إن إحنا عباقرة
صحيح والله احنا بنكون متوترين كل يوم وبنذاكر بس فى أسئلة بتجى صعبة حتي النتيجة مش عارفه اجبها ولا مش عارفة ظهرت ام لا
نتيجة أولى ثانوي رقم الجلوس 315
نتيجة أولى ثانوي رقم الجلوس315
مش كفاية رسالة واحدة ولا لازم تكررها تانى.
أنا ذيك😢😭
Rehab
انا مش عارفة بيعملوا معانا كدة لية
حرام إحنا بنتوتر كل يوم
دا محسسنى إن إحنا عباقرة
Rehab
انا مش عارفة بيعملوا معانا كدة لية
حرام إحنا بنتوتر كل يوم
دا محسسنى إن إحنا عباقرة
يارب النظام يفشل
من بوقك لباب السما يا روحي
Rehab
انا مش عارفة طروقة بيعمل معانا كدة ليه
دا محسسنى إن إحنا عباقرة
يارب النظام يفشل
Rehab
رقم جلوس إيه إل بيقولوا عليه
محافظة أسيوط الترم الثاني مركز الغنايم 138
لو سمحتوا حد يرد امتي النتيجة هتظهر
ما هو احنا لو عارفين كونا هنقول بس نعمل ايه علي الخيبة
عايزة اعرف نتيجتي لو حد عرفها ياريت يجيبهالي معاه
انا مش عرفه رقم الجلوس بيجى منين
الرقم اللي امتحنتي بيه امتحان الكمبيوتر و الدين
الرقم اللي امتحنتي بيه امتحان الكمبيوتر و الدين
بالنسبة للى أمتحن ورقى وعلى التابلت هتظهر النتيجة ازاى بقى
حسبى الله ونعم الوكيل الشهاده امته
انا دورت عليها وملقتهاش
النتيجة حرام عليكم إحنا تعبنا
فين النتيجة
انا معنديش أيقونة Lm s انزلها ازاي علي التاب
تكتب https:// mms. ekb.eg
افتحي knox manage
النتيجة امته
انا مش عارفه اجيب النتيجه و معايا رقم الجلوس
ممكن حد يقولي اذاي اجبها Lam؟
محدش يقلق يا جماعة
رقم جلوسى 108 عايزه اعرف النتيجه
الإمتحانات صعبة وكمان النتيجة مش عرفين تتطلعوها ،طالما انتو مش عرفين تعملو حاجة الغوا النظام ده،علشان مينفعش هنا.
من فضلكم النتيجه هتظهر امتى
بالنسبه للي مش عارف رقم جلوسه يعمل ايه
متى تظهر نتيجه اول ثانوى
حرام بقا احنا واهالينا خيفين من التقدير
احنا امتحنا كله ورقي اذى اعرف تقديرى
وهو في نجاح ورسوب
حرام عليكم احنا مش عارفين ننام من التوتر امتا هتظهر من فضلكم
بالنسبه للي مش عارف رقم جلوسه يعمل ايه؟؟؟
انا كان الامتحان ورقى كيف اعرف النتيجة
اكيد من المدرسة
طب هي هتظهر النهاردة ولا لاء
ليس نعرف شئ
مش عارفه
اسئلي امك
حرام عليكوا
نا رقم جلوسي 260 محافظة المنوفيه
طب آل امتحن كل الامتحناتورقي
يجيبها من المدرسة
انتو بتوترونا اكتر ما احنا متوترين اصلا فين النتيجه اللي عمالين تقولو نزلت
مش عارف ولهي اي دة😂
ع فكرة ف اخر المقال قال يوم الحد الجاي
طب انا امنتحت ورقي وتابلت اي القرف ده
وانا بردو امتحنت عربي واحياء ورقي والباقي تابلت هجيب النتيجه منين بق
وانا بردو امتحنت العربى ورقى والبى كلموا تابلت
انا كمان ممتحنه عربي ورقي والباقي تابلت
ع فكرة أغلب المحافظات امتحنوا العربية ورقى ف كدة ونجيب نتيجة العربى من المدرسة والباقى ع LMS ولا اى الحكاية 😤😤😡
هنجيب *
يعني انتوا اتجيبوا العربي والأحياء من المدرسة أو ممكن نستنا ونشوف النتيجة هتظهر ازاي ولا لاقينا العربي والأحياء مش فيهم يبقي انجيبهم من المدرسة وانا بقي هقيب كل الامواد الا اللي تبع الاسبوع الثاني
و التى وانا امتحنت ورقى وكتابات بصوا انا هعمل ايه انا مدخل رقم الكود ورقم الجلوس وهكبر الجى وهروق التاى وان شاء الله خير 😂🤣😭😡
وانا كمان امتحنت ورقي وتابلت
أجيب منين رقم الجلوس مفيش حد فى المدرسه ادانا رقم الجلوس
اجبب النتيجه ازاى
الرقم اللي امتحنتي بيه امتحان الكمبيوتر و الدين
والله دى حاجة ارف
رقم الجلوس 751
انتو مش بتقولوا النتيجة ظهرت فين النتجية
النتيجة لسا مظهرتش
هى النتيجة ظهرت فعلا ولا لاءة
انا مش عارف ازاي اعرفها
حرام حرام لية ده بيحصل فيه أية؟😂😥😨😭🤕
متي سوف تظهر النتيجة
رقم الجلوس ١١٠٢
انا رقم جلوسي ٢٠٧ ارجاء اين النتيجة مدرسةيوسف الكيلاني الثانوية بابشادات
أنا رقم حلوسي ٢٩٣
انا مش عرفه رقم الجلوس بيجى منين
يوم الاحد انشاء الله
إنا متعرفش رقم جلوسي
متي سوف تظهر النتيجه
حد يرد عليا من فضلكم 😑😑😶
اللهه اعلم تقريبا يوم الاثنين
في بيقولو يوم الحد
رقم الجلوس ٩١محافظة اسيوط مدرسة الدكتور عبد الرحمن على سليمان الثانوية المشتركة
نتيجة أولى ثانوي