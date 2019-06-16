lms.ekb.eg يستعد لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس “ترقب”

نتابع معكم كافة الأخبار والتفاصيل حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني الدور الأول بجميع المحافظات المصرية، وطريقة معرفة نتائج الطلاب عبر روابط الاستعلام المباشر بالمرحلة الثانوية العامة، وتعتبر هذه اولي امتحانات نهاية العام في النظام التعليمي الجديد الذي ذكر وزير التعليم أنه اظهر نجاح باهر، وقد انتهت امتحانات اولي ثانوي في الأول من يونيو، وحاليا يترقب الطلاب ظهور نتيجة اولي ثانوي بالاسم 2019 شهر مايو، وامتحانات اولي ثانوي الدور الأول هي امتحانات شهر مايو الخاصة بالنجاح والرسوب، أما امتحانات الدور الثاني فهي امتحانات يوليو الإلكترونية، وصار الطلاب يتسائلون هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 أم لا، والآن يستعد الطلاب بجميع المحافظات والإدارات التعليمية لإعلان نتيجة الصف الاول الثانوي ترم ثاني 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع LMS.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي إلكترونيا، ويقوم الطلاب حاليا بتحديث التابليت من حين إلي آخر ترقبا لظهور أيه اشعارات من بنك المعرفة المصري أو وزارة التربية والتعليم حول نتائج الطلاب 2019، ويتم الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس علي الروابط الرسمية التي سنوافيكم بها في هذه المقالة.

نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم

عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي عبر ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له، ثم يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي الدور الاول مايو 2019، وسنوافيكم بتفاصيل النتيجة في هذه المقالة.

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة نتيجة اولي ثانوي مايو 2019

تم بالفعل الاتفاق علي أن يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بطرقة مختلفة هذا العام طبقا لنظام التعليم الجديد 2019، حيث يتم عرض نتائج الطلاب علي موقع الاستعلام بالتقدير وليست بالدرجات مثل الأعوام السابقة، ويمكنكم التعرف علي النسبة المئوية لتقديرات الخاصة بالصف الأول الثانوي في القائمة التالية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

امتحان يوليو الدور الثاني 2019

إذا رسب الطالب وحصل في اي مادة من المواد المقررة عليه علي أقل من 50% فإنه يتوجب عليه التوجه لآداء امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني إلكترونية مثل امتحانات مايو.

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يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بعد الانتهاء من تصحيح نموذج الإجابة الإلكتروني والورقي الخاص بالطلاب في جميع أنحاء المحافظات، حيث تظهر نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، الصعيد، سيناء، المنوفية، القليوبية والدقهلية بعد انهاء التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، ثم يتم إعتماد النتيجة من قبل المحافظ وإعلان نسب النجاح من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

تحديث

أكد وزير التعليم طارق شوقي علي أن جميع المشاكل والأخطاء التي لم يتم حسابها لن تكون موجودة في العام الدراسي الجديد 2019/2020، وأنه حاليا يتم تدريب العديد من المدرسين في جميع المحافظات علي النظام التعليمي الجديد نظام التابلت والامتحانات الإلكترونية.

قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.

تحديث

صرح طارق شوقي عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي “نظام التعليم الجديد” يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري، وتم التأكيد أن عمليات التصحيح ما زالت جارية حتي هذه اللحظة في جميع الكنترولات بأسرع ما يمكن لتصحيح الاختبارات الورقية والإلكترونية.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها اختيار نتائج الامتحانات إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة النقر علي “عرض النتيجة”

يتم قريبا إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس فقط عبر الروابط الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب، وسنوافيكم بجميع التفاصيل حول نسب نجاح اولي ثانوي في جميع المحافظات، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار والتصريحات.

تحديث موعد ظهور النتيجة

اكدت جميع المصادر الرسمية أن المواقع الإلكترونية للاستعلام المباشر عن نتائج الصف الاول الثانوي العام تستعد لإعلان النتيجة ورفعها، حتي يتسني للطلاب معرفة درجاتهم وتقديراتهم العامة في كافة المواد، وسيتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة مع بداية يوم الأحد الموافق 16 يونيو، وسنتابع معكم في هذه المقالة كل جديد حول النتيجة.

يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي عبر ادخال الكود الخاص بالامتحانات في التابليت وسيتم ارسال النتيجة لكم فور اعلانها رسميا، وسيتم الإعلان عن اسماء الأوائل بالصف الأول الثانوي مساء اليوم السبت 15 يونيو، وذلك ليتم اعتماد نتائج الطلاب اليوم مساءً.

هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي

حتي الآن لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم التسلل “رقم الجلوس” في اي محافظة من المحافظات التعليمية المصرية، حيث أن الكنترولات لم تنتهي من علميات الرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.