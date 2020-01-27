نتيجة الصف الأول الثانوي العام الترم الأول 2020 عبر هذا الرابط

يترقب طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام قيام وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020، حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحانات الترم الأول لهذا العام ورقياً، وذلك لعدم وجود متسع من الوقت لتمكينهم من أداء الامتحانات الكترونياً باستخدام التابلت، حيث أن عدد كبير من طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في عدد كبير من المدارس على مستوى الجمهورية لم يتم تسليمهم التابلت قبل أداء امتحانات الترم الأول.

نتيجة الصف الأول الثانوي العام الترم الأول 2020 عبر الرابط التالي:-

طلاب الصف الأول الثانوي العام هذا العام هم الدفعة الثانية التي طبقت عليها نظام الثانوية العامة الجديدة، وهناك اهتمام كبير من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم بطلاب الصف الأول الثانوي العام، حيث أنها أول دفعة يتم عليها تطبيق نظام الثانوية العامة الجديدة بنظام السنتين، وسوف تعلن نتائج الصف الأول الثانوي العام خلال الاسبوع الجاري وذلك بعد أن ينتهي السادة المعلمين من رصد الدرجات، ويمكن لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام الحصول على النتيجة عبر هذا الرابط، حيث يقوم الطلاب بإدخال رقم الجلوس، لكي تظهر النتيجة بشكل مباشر، وهناك توقعات بأن يكون رقم الجلوس هو عبارة عن الرقم القومي للطالب.

ويمكن لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام الراغبين في معرفة نتيجتهم ترك تعليق بالاسفل يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نبذل أقصى قصاري جهدنا من أجل عرض النتيجة.

مع أطيب التمنيات لجميع طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بالتوفيق والنجاح،،