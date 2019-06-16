ينتظر طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي العام الترم الثاني 2019 وذلك بفارغ الصبر، حيث أعلنت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم ، أنه بمتابعة أعمال التصحيح الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام 2019، بمختلف المديريات التعليمية، يتبين أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي العام 2019، وأنه من المنتظر في الساعات المقبلة الاعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 فى مؤتمر صحفي سيعقد خصيصاً من قبل وزارة التربية والتعليم للإعلان عن تفاصيل نتيجة الترم الثاني للصف الأول الثانوي العام 2019.

نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019:-

وقالت تلك المصادر بأن نتيجة الصف الأول الثانوي لم يتحدد بعد طريقة عرضها للطلاب هل بالدرجات أم بالتقديرات “ضعيف جداً، ضعيف، مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز” بالإضافة إلى أنه سيتم إضافة ترتيب الطالب على مستوى المدرسة والمواد الدراسية الضعيف مستواه الدراسي بها والتي تحتاج منه إلى بذل مجهود أكبر خلال السنوات المقبلة، وسيتم إعلان ولي الأمر بذلك.

وهناك توقعات مؤكدة بأنه سوف يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا

وكشفت تلك المصادر إلى أن نتيجة الصف الأول الثانوي العام سوف تعلن خلال ال 72 ساعة المقبلة، ولهذا أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي فإننا سنقوم بعملية متابعة حتى تحصل على نتيجتك في الصف الأول الثانوي العام، فقط أترك رسالة تتضمن اسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع بالأسفل.

مع أطيب التمنيات لجميع طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بالتوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.