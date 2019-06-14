نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019، حالة من الترقب والانتظار تسود جميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام، بسبب تأخر وزارة التربية والتعليم في اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019، على الرغم من انتهاء الامتحانات في الأول من يونيو الجاري، ومنذ ذلك التاريخ وينتظر طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام قيام وزارة التربية والتعليم بإعلان النتيجة.

رابط معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019:-

وفقاً لتصريحات السادة المسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى رأسهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فإن نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 سوف يتم إعلانها بمجرد الانتهاء من كافة الاعمال اللازمة لإعلان النتيجة، حيث أنه وفقاً لتصريحات الدكتور طارق شوقي لأحد القنوات الفضائية بأن نتيجة الصف الأول الثانوي العام ستكون مختلفة الطابع.

وفى ذات السياق أصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً أعلنت فيه أن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام سوف يسبقها قيام الوزارة بعقد مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن كافة تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي.

بعدها سوف يتم رفع النتيجة على موقع الوزارة من خلال الضغط هنا

أو القيام بتسجيل اسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع بالاسفل، وسوف نقوم بعرض النتيجة فور اعتمادها.

وأشارت الوزارة في البيان أن نتائج أعمال التصحيح تؤكد أن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام قد استوعبوا جيداً النظام الجديد للأمتحانات وتفاعلوا معها بشكل جيد، وذلك باستخدام التابلت كأول مرة في عمليات التقويم الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن مؤشرات التصحيح تؤكد بأن نتيجة الصف الأول الثانوي العام ستكون عالية جداً.