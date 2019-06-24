نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 عبر هذا الرابط

يعد العام الدراسي الماضي 2018/2019، من أكثر الأعوام الدراسية تأثيراً في منظومة التعليم داخل مصر، حيث أتبعت وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2018/2019 عدد من الخطوات الهامة في عملية تطوير المنظومة التعليمية داخل مصر، ففي العام الدراسي الماضي 2018/2019 تم لأول مرة في تاريخ العملية التعليمية داخل مصر القيام بما يلي:-

1- تطبيق نظام تعليمي جديد يبدأ من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

2- تطبيق نظام الثانوية العامة الجديدة، يكون فيها الصف الأول الثانوي العام عام تدريبي للطلاب على كيفية استخدام التابلت المدرسي في عملية التعلم والتقويم وحل نماذج الأسئلة تمهيداً لانتقالهم للصفين الثاني والثالث الثانوي العام والذي تحتسب درجاتهما ضمن المجموع الكلي للطالب والذي سيتوقف عليه الالتحاق بكلية معينة.

نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 :-

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مؤتمر صحفي موسع اليوم وبحضور كافة وسائل الإعلام والقائمين على العملية التعليمية داخل وزارة التربية والتعليم، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019، والتي بلغت نسبة النجاح في نتيجة الصف الأول الثانوي العام 91.4% وبعد المؤتمر مباشرة قامت وزارة التربية والتعليم برفع نتيجة الصف الأول الثانوي العام. عبر هذا الموقع بالضغط هنا

وبصفة عامة فإنه يسعدنا أن نقدم لكم خدمة عرض النتيجة، وذلك من خلال ترك تعليق في الأسفل يتضمن ذلك ترك الاسم ورقم الجلوس أن أمكن.

مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لكل طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام