نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 “ننشر طريقة الحصول عليها”

اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، هو أخر موعد حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019، حيث من المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بعقد مؤتمر صحفي كبير اليوم الاثنين للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الصف الأول الثانوي العام2019 للطلاب والسادة أولياء الأمور وللرأي العام في مصر، خاصة وأنه ولأول مرة هذا العام تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام على مستوى الجمهورية وفي آن واحد مع بدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديدة أو ما هو متعارف عليه بالثانوية التراكمية.

كيفية معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 :-

حتى الان لم تصدر وزارة التربية والتعليم أية أخبار مؤكدة بخصوص كيفية حصول الطلاب على نتيجة الصف الأول الثانوي العام، غير أن الكلام المؤكد هو أن نتيجة الصف الأول الثانوي العام ستكون بشكل مختلف عن غيرها من النتائج.

ومن المتوقع أن يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي العام عبر منصة LMS بالضغط هنا

أو من خلال موقع الوزارة بالضغط هنا

من جهة أخرى فقد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لإحدي البرامج الفضائية بأن نتيجة الصف الأول الثانوي العام ستكون عبارة عن تقرير أو رساله تعلن للطالب وولي الأمر تحدد له ترتيبه بين أقرانه فى ذات الصف والمواد الضعيف فيها دراسياً.