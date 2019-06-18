ينتظر طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام ومعهم أولياء الأمور، الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الثاني لعام 2018/2019، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019، في غضون الساعات القليلة المقبلة،في مؤتمر صحفي كبير تعقده وزارة التربية والتعليم من أجل الإعلان عن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء أعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي العام، وأنه جاري حالياً تجميع الدرجات ، تمهيداً لإعلان النتيجة.

كيفية معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي العام2019 :-

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كيفية معرفة الطالب لنتيجة الصف الأول الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني 2019، خاصة وبعد إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن أن نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019، ستعلن بشكل مختلف عما تعود عليه الطلاب وأولياء الأمور خلال السنوات الدراسية السابقة، حيث ستعرض النتيجة في شكل تقرير أو رسالة توضح للطالب درجات أو تقديراته وترتيبه بين زملائه.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام على هذا الرابط بالضغط هنا

كما أنه ونظراً لحالة التوتر والترقب التي يشعر بها طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، فإننا على أتم الاستعداد لمساعدتكم في معرفة النتيجة، فقط أكتب تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نكون على أهبة الاستعداد لعرض النتيجة بعد أعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.