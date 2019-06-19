lms.ekb.eg| نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالتقديرات “ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي” وظهور نتائج الامتحانات الورقية

تتابعون كافة الأخبار والتفاصيل حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر بوابة الثانوية العامة للنتائج وموقع بنك المعرفة المصري وخطوات الاستعلام عن النتيجة بالتابلت وإجابات استفساراتكم من نوع “ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي”، تظهر قريبا نتيجة اولي ثانوي رسميا بعد الانتهاء من رصد الدرجات واعتماد النتائج من وزير التربية والتعليم، ويتسائل الطلاب الآن هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي ام لا، ونحن سنوافيكم بكافة الأخبار والتصريحات الرسمية حول ظهور النتائج، وقد انتهى الطلاب من آداء الامتحانات يوم 1 يونيو 2019 من الشهر الحالي، وتسود حالة من التوتر بسبب ترقب النتائج، وقد ظهرت بالفعل نتيجة اولي ثانوي للامتحانات الورقية في المدارس التي ادت الامتحانات الورقية فقط، وقد صرح وزير التربية والتعليم بالعديد من التصريحات التي تخص درجات الرأفة وامتحان يوليو وطريقة الاستعلام عن النتيجة ولا ننسي جدول توزيع درجات اولي ثانوي بالنهايات العظمي والصغري، تابعونا لمعرفة كل التفاصيل الرسمية.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

ستظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الدور الأول فور الانتهاء من تصحيح نماذج امتحانات الطلاب الإلكترونية والورقية بجميع المحافظات، تم تبدأ المراجعة والرصد وتحديد نسب النجاح، ويتم اعتماد النتائج تمهيدا لإعلانها رسميا.

بوابة الثانوية العامة المصرية

تقوم بوابة الثانوية العامة المصرية بإعلان نتيجة اولي ثانوي 2019 برقم الجلوس لجميع محافظات الجمهورية إلكترونيا عبر الرابط المباشر للاستعلام، وسنوافيكم بتفاصيل رابط نتيجة اولي ثانوي عام 2019 في هذه المقالة.

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي

الدخول على جهاز التابلت الخاص بك “يجب أن يكون هناك رصيد في الشريحة” إدخال الكود الخاص بالطالب والمستخدم أثناء تأدية الإمتحانات الإلكترونية النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.

جدول توزيع درجات اولي ثانوي

اللغة العربية الدرجة النهائية 50 درجة النجاح 25 100 دقيقة اللغة الاجنبية الاولي English الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني” الدرجة النهائية 30 درجة النجاح 15 60 دقيقة الرياضيات Math الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة التاريخ الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الجغرافيا الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفلسفة الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفيزياء Physics الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الكيمياء Chemstry الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الأحياء Biology الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة

نتيجة اولي ثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

يتم الإعلان عن نتيجة اولي ثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم قريبا وذلك بطريقة جديدة ومختلفة، حيث يتم الإعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالتقديرات وليست بالدرجات، حيث يتم الإعلان عن التقدير العام لكل مادة وإليكم معادلة تقديرات النتيجة

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85% جيد جداً: 85% – 75% جيد: 75% – 65% مقبول: 65% – 50% ضعيف: 50% – 35% ضعيف جداً: 35% – 0%

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موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

تم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي من قبل العديد من المصادر، حيث يتم الإعلان عن النتائج منتصف الشهر الجاري يوم 16 يونيو 2019 الموافق الأحد بداية الأسبوع الجديد، يرجى متابعة هذه المقالة لمعرفة النتيجة فور ظهورها رسميا.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

أوائل الصف الأول الثانوي

تتابعون اسماء أوائل الصف الأول الثانوي خلال الساعات القادمة، حيت يتم قريبا اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم واعلان اسماء اوائل اولي ثانوي 2019 لكافة المحافظات، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج علي الموقع الرسمية وإرسالها للطلاب.

هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوى

يستعلم الطلاب حاليا “هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوى”، لكن النتيجة لم تظهر حتي الآن رسميا في اي محافظة من محافظات الجمهورية، والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم الفني قد أكد أنه لن يكون هناك اي درجات رأفة لنجاح الطلاب.

أخبار التعليم اولي ثانوي

تم مطالبة المديريات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية بموافاة وزارة التربية والتعليم المصرية بما تم تصحيحه من الأوراق الامتحانية الورقية والإلكترونية الخاصة بطلاب اولي ثانوي عام للسنة الدراسية الحالية 2018/2019 عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وشددت الوزارة علي أن يتم موافاتها بالنتيجة في موعد اقصاه الاسبوع الحالي يوم الاثنين 16 يونيو 2019 “غدا”، وقد قالت المصادر المسؤولة أن النتائج سيتم اعتمادها وإعلانها خلال الاسبوع الجاري، ويتم الاعتماد علي التقديرات وليس الدرجات في إعلان نتائج الطلاب.

معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي

النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به. يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة. النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية