نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الحديث برقم الجلوس عبر موقع بوابة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوي يترقب آلاف الطلبة والطالبات نتيجة امتحانات نهاية العام بكل قلق وتوتر خاصة لأنها التجربة الأولي للنظام الجديد التابلت, ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على كيفية معرفة النتيجة والاستعلام عنها ومعرفة رصد الدرجات فور ظهورها مباشرة, هذا وقد صرح أحد المصادر أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة وأن النتيجة ستكون جيدة بخلاف المتوقع، وستكون هذه التجربة دليل على نجاح المنظومة الجديدة التابلت التي أقرتها الوزارة للعام الدراسي 2019, حيث تهدف الوزارة إلى تغيير مفهوم التعليم في مصر بمختلف المدارس الحكومية والخاصة, وتحويل التعليم الثانوي من نظام التعليم القديم الذي كان يعتمد فيه الطلاب على الحفظ والتلقين إلى نظام حديث يهدف إلى تطوير التعليم ويعتمد من خلاله الطلاب على تفكيره وتنمية مهاراتهم.

نتيجة الصف الأول الثانوي.

كان طلاب أولى ثانوي انتهوا من اداء امتحانات الترم الثاني يوم السبت الموافق 1-6-2019, و بدأت أعمال التصحيح بواسطة اللجان المعنية في التصحيح الإلكتروني الى 150 مليون سؤال، من خلال 256 مركز تصحيح امتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية, وبعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب سيتم إرسالها إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من أجل اعتمادها والتأشير عليها, ثم بعد ذلك سيتم اعلان نسبة النجاح بها، ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم, لكي يتمكن من معرفة نتيجة اولى ثانوي النظام الحديث بالإسم ورقم الجلوس لجميع محافظات الجمهورية من خلال وزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي.

لمعرفة الوصول إلى نتيجة الصف الأول الثانوي نظام التابلت والحصول عليها من خلال شبكة الإنترنت خلال الأيام القادمة وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 1440 مباشرة من خلال الدخول على موقع LMS، ويعتبر ذلك الموقع من المواقع التابعة لبنك المعرفة المصرى وأيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم, اتبع الخطوات التالية .

الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط———- من هنا.

ثم الضغط على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019.

وضع رقم الجلوس والضغط على مربع عرض النتيجة.

