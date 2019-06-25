نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الحديث “التابلت” عبر “g10.emis.gov.eg” واستخراجها بالكود والرقم القومي

تم الإعلان رسميا عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي وقد بلغت نسبة النجاح 91.4% ، وكان لا يتوقع الطلبة هذه النسبة المرتفعة حيث تم استخدام التابلت لأول مرة في امتحانات نهاية العام ومن خلال السطور القادمة نتابع معا النتيجة لحظة بلحظة .

ويمكن عزيزي الطالب أن تحصل على النتيجة من خلال رابط وزارة التربية والتعليم برقم الكود الخاص بالطالب ومعرفة نتيجة الطالب سواء كان ناجح أو راسب علما بانه سوف يتم إرسال النتيجة الورقية للمدارس حتى يتأكد الطلبة من نتائجهم وحتى يستطيع الطلبة الراسبين من أداء امتحانات الدور الثاني وسوف تبدأ امتحانات الدور الثاني في 14يوليو 2019.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019:

وقد وفرت وزارة التربية والتعليم رابط مباشر يستطيع الطلبة استخراج النتائج منه وهو وزارة التربية والتعليم رابط مباشر لمعرفة النتيجة، وتستطيع عزيزي الطالب ترك اسمك ورقم جلوسك اسفل هذا المقال وسوف يقوم موقع كلمة كالعادة بإحضار النتيجة لك .

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن اللجان المختصة بالتصحيح بدأت في تصحيح أوراق الإجابات بعد انتهاء الطلبة من أداء الامتحانات مباشرة وبدأت هذه اللجان عملها الإلكتروني بتصحيح 150 مليون سؤال وقد بلغت عدد مراكز التصحيح 256 مركز تصحيح على مستوي الجمهورية وقد اعلن مصدر مسئول بالوزارة ان النتيجة سوف يتم أعلانها بعد عيد الفطر المبارك بأيام ، وقد كانت هناك حالة من الترقب والخوف من الطلبة وأولياء الأمور بسبب استخدام التابلت في الامتحانات ألا وزير التربية والتعليم قد أشار أن النتائج هذا العام سوف تكون مرضية وافضل من الأعوام الماضية وسوف تخالف كل التوقعات ، وسوف تكون خير دليل على نجاح منظومة التعليم الجديدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.