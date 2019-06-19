رابط الاستعلام المباشر: نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي “ظهرت نتائج الامتحان الورقي”

تتابعون نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 برقم التسلسل والاسم لكافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، ونوافيكم بكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب فور الإعلان عنها وفق ما تم الإعلان عنه عبر موقع “الوطن”، وتسود حالة من التوتر والقلق بسبب تأخر النتيجة وصار الطلاب يتسائلون هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 أم لا، وقد تزائدت التساؤلات من نوع “ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي” وسنوافيكم بالخطوات، وقد ظهرت نتيجة اولي ثانوي للمدارس التي قامت بتأدية الامتحانات الورقية فقط في كافة المواد دون الإلكترونية، وستظهر النتائج الإلكترونية لباقي المدارس بعد قليل، وقد صرح وزير التربية والتعليم في الآونة الأخيرة بالعديد من التفاصيل والتصريحات الهامة والتي يستوجب علي الطلاب معرفتها حول نتيجة اولي ثانوي، كما تم إدراج جدول توزيع درجات الطلاب والذي يشمل الدرجات النهائية ودرجات النجاح، تابعونا لمعرفة كافة الأخبار والتفاصيل الحصرية.
نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019
يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 عبر المواقع الرسمية، مثل اليوم السابع والمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية التي تقوم بعرض نتائج الطلاب لجميع السنوات النقل والشهادات، وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء من تصحيح أوراق ونماذج اجابات الطلاب الإلكترونية والورقية علي حد سواء، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح لكل المحافظات، ويقوم وزير التعليم بإعلان إعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها إلكترونيا للطلاب.
رابط نتيجة اولى ثانوى 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس فور الإعلان عن رفع الدرجات لكل محافظة علي المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب 2019، وعليك أن تعلم أن نتيجة اولي ثانوي عام يتم عرضها هذا العام بالتقدير لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
مقالات هامة عليك قراءتها
- بوابة الثانوية العامة المصرية| متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس والاسم
- “استعلام” نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 كل المحافظات عبر بوابة الثانوية العامة المصرية LMS
- نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني تابع رابط نتيجة اولى ثانوى LMS
- من هنا| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الدور الأول عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
إذا حصل الطالب علي أقل من 50% في أي مادة من المواد المقررة عليه فإنه يتوجب عليه آداء امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني، والمعروفة بامتحانات يوليو، وعليك أن تعلم أن امتحانات الدور الثاني مماثلة لامتحانات الدور الأول، حيث أنها تتم إلكترونيا وإن كان هناك أيه أعطال فيتم أداء الامتحان الورقي.
قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.
والجدير بالذكر أن هذا العام هو أول عام يتم فيه تطبيق نظام التعليم الجديد، نظام التابليت والسنوات التراكمية لدخول الجامعة، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة اولي ثانوي ليست ضمن النتائج التراكمية لدخول الجامعات.
تحديث
أكدت بعض المصادر علي موقع الوطن أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستكون في متناول الطلاب مطلع الاسبوع القادم، غالبا يوم الأحد بداية الاسبوع، تابعونا للمزيد من الأخبار والتصريحات الهامة.
ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي
- الدخول على جهاز التابلت الخاص بك “يجب أن يكون هناك رصيد في الشريحة”
- إدخال الكود الخاص بالطالب والمستخدم أثناء تأدية الإمتحانات الإلكترونية
- النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.
جدول توزيع درجات اولي ثانوي
|اللغة العربية
|الدرجة النهائية 50
|درجة النجاح 25
|100 دقيقة
|اللغة الاجنبية الاولي English
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني”
|الدرجة النهائية 30
|درجة النجاح 15
|60 دقيقة
|الرياضيات Math
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|التاريخ
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الجغرافيا
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفلسفة
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفيزياء Physics
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الكيمياء Chemstry
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الأحياء Biology
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية في الوزارة وفي موقع “الوطن الإخباري المصري” أن نتيجة الصف الأول الثانوي الدور الأول ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.
|القاهرة
|النتيجة لم تظهر
|مرسي مطروح
|النتيجة لم تظهر
|الجيزة
|النتيجة لم تظهر
|البحر الاحمر
|النتيجة لم تظهر
|الاسكندرية
|النتيجة لم تظهر
|البحيرة
|النتيجة لم تظهر
|الشرقية
|النتيجة لم تظهر
|اسوان
|النتيجة لم تظهر
|الغربية
|النتيجة لم تظهر
|سوهاج
|النتيجة لم تظهر
|الفيوم
|النتيجة لم تظهر
|قنا
|النتيجة لم تظهر
|المنوفية
|النتيجة لم تظهر
|ايسوط
|النتيجة لم تظهر
|الدقهلية
|النتيجة لم تظهر
|دمياط
|النتيجة لم تظهر
|القليوبية
|النتيجة لم تظهر
|السويس
|النتيجة لم تظهر
|الاسماعيلية
|النتيجة لم تظهر
|بورسعيد
|النتيجة لم تظهر
تحديث
أكد الدكتور طارق شوقي أن امتحانات الصف الاول الثانوي كانت انجاز كبير لمصر في مستوي التعليم الثانوي وسيترتب عليه نقلة كبيرة جدا في التعليم بشكل عام، وقد استمرت الامتحانات 10 ايام شبه متواصلة، وتمكنت الوزارة فيهم من توصيل حوالي 475 الف امتحان إلكتروني للطلاب كل يوم بخلاف اليوم الاول للامتحانات، وأكد الوزير أن الطلاب قد واجهوا تغيير مفاجئ في نوعية الاسئلة ومحتوياتها بكافة المواد، لكنهم اجابوا بشكل ممتاز بالنسبة للتغيير المفاجئ دون سابق تدريب له.
وصرح الوزير انه حاليا يتم تدريب المعلمين علي النظام الجديد، وقد ذكر أن درجات الصف الأول الثانوي لا علاقة لها بمجموع دخول الجامعات المصرية، وقد ذكر الوزير “محدش هيتظلم السنة دي، والنتيجة هترضيهم بنسبة 98%، واللي عايز يدخل الجامعة هيدخل واللي عايز ياخد الشهادة هياخدها بس هتكون معبرة عن مهارة حقيقية”.
أوائل الصف الأول الثانوي
يتم الإعلان قريبا عن أوائل الصف الأول الثانوي فور اعتماد نتائج الطلاب، حيث يتم إعلان اسماء الأوائل قبل إعلان نتائج الطلاب رسميا عبر المواقع المخصصة للاستعلام، وسنوافيكم بالاسماء فور الإعلان عنها.
تحديث
حتي الآن لم يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي إلكترونيا ولم يتم إعلان اسماء الأوائل او اعتماد النتيجة رسميا، وها نحن في انتظار أية تصريحات جديدة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وقد نفي الوزير حصول الطلاب علي درجات رأفة من أجل النجاح.
أخبار التعليم اولي ثانوي
قام رئيس قطاع التعليم بالوزارة بمطالبة المديريات التعليمية بموافاته بما تم تصحيحه من الأوراق الامتحانية الورقية الختصة بطلاب اولي ثانوي عام عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، ويجب أن يتم موافاة الوزارة بالنتيجة في موعد اقصاه 17 يونيو الإثنين، وقد قالت المصادر المسؤولة أن النتائج سيتم اعتمادها وإعلانها خلال الاسبوع الجاري، ويتم الاعتماد علي التقديرات وليس الدرجات في إعلان نتائج الطلاب.
معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي
- النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به.
- يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة.
- النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات
- إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو
- ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري
- قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي
- لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا
- سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية
ظهرت نتيجة اولي ثانوي للامتحانات الورقية
تم بالفعل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي في بعض المدارس المصرية والتي أدت الامتحانات ورقيًا في كافة المواد ولم تؤدي اي امتحانات إلكترونية، بينما سيتم إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية خلال الساعات القادمة، تابعونا لكي تعرفوا نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس نظام التابلت عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
التعليقات
متي سوف تظهر النتيجه ارجو الرد
متي سوف تظهر النتيجه
يارب النتيجة تبان بقى
طب واللي مش عارفة رقم الجلوس تعمل أيه
يا رب النتيجة ما تظهر أبدا
علشان كده حرام وكفاية
يا جماعة عندي ليكم خبر حلو جميع الطلبة إلي دخلت الامتحان ناجحة يعني إلي حضروا والي لم يحضر هو إلي يدخل شهر سبعة وبردوا هينجح
هو ممكن حد طيب ممكن مينجحش ولا ايه النظام انا خايفه جداااا 🤦♀️
اه عادى
النتيجه عتزهر امته علشان الواحد زهآ
أنا دخلت علي lms وملقتش النتيجة
يا جماعه النتيجة ظهرة ولا لا وامتا تظهر احنا أبانا في ١٧ من يونيو٢٠١٩ ولم تظهر ولا كلم الوزاره كلام كده وخلاص✍ولا عايزين اعصبونا😨😤
كل سنة وانتم طيبين وياجماعة حصل خير وكلنا هاننجح ولوزير محترم وعايز يطور فينا
النتيجة طلعت ولا لأ
لو سماحته يا دفعة محدش يتكلم تاني علي النتيجة تاني علشان انا زهقت مستعجلين أقوي اصبروا كلها يومين ويمكن في الاخر تقولوا يا أيتها ما ظهرت بالنجاح يا أحبابي كلها مساءلة صبر وبس
ياجماعه النتيجه هتظهر أمته وإزاى النتيجه تقديرات من غير درجات
وفقاً للمصادر إنها هتظهر تقديرات دة مش كلامنا يا فندم
يا جماعه أي حد يرد عليا بسرعه
هي النتيجه هتظهر امتي في محافظة كفر الشيخ
انا خايفة اوي ي جماعة من النتيجة خايفة من الرياضه لاني امتحنت امتحاني وخرجت بالغلط وامتحنت امتحان صحبتي يارب يكونو. حافظينو واجيب اعلي من نص الدرجه حتي لو بدرجه
#يارب عوض تعبنا بالخير
هى النتيجه ظهرت فى محافظه قنا ال الا
ياجماعه الشهاده ظهرت ولا لسه
طب اجيب النتيجه أزاي من المدرسه ولا ايه
هي النتيجة هتظهر امتي؟؟
خلال الاسبوع ده ان شاء الله
امتى هتظهر فى القاهرة
هي دي مشكله الشعب المصري مش بيحب التطور ومواكبة العصر والله النظام جميل ،شويه وهنتعود عليه. الكلام واضح النتيجه هتظهر بكره.
عرفتي منين يا نصحة
يا سلام هى إيه حرقة الدم دى هما مش قالو أن الوزير عدلي قرار نهائى إنها تكون ١٦/٦ولا هما كلام وبس علي الفاضي
التيجه ظهرت انا من محافظه كفر الشيخ
انا بسال ع فكره
النتيجه ظهرت؟
على فكره الوزير ده زى والدك مش من الأدب أنك تقول كده وبعدين إلى الوزير بيعمله مدروس ومخطط له من قبل اكيد ما اخدش القرار ده بسرعه زى ما انتو فاكرين ودا راجل وعارف بيعمله ايه كويس جدا واكيد مش هيأذينا احنااكيد هنواجه بعض الصعوبات فى الاول مثل تأخر إعلان النتيجه مع ان ده شئ كويس علشان كل طالب ياخد حقه وكل إلى بيكتب التعليقات السخيفة والهايفه دى اكيد طالب فاشل وغير مجتهد علشان كده شايف ان الامتحان صعب مع انه كان سهل إلى حد كبير والله يهدى جميع الطلاب ويوفقهم المجتهد والفاهم بس
على فكره الوزير ده رجل محترم وفاهم هو بيعمل إيه كويسه لانه عمره مايعمل حاجه تضرنا ok
ربنا يوفق جميع الطلاب بأذن الله
مفيش حاجه اسمها الامتحان سهل حضرتك جربة تكتب عليه والله احنا طفحين الدم طول السنه مذاكره وفي الاخر نروح الامتحان سهل ونلم افكاره ونيجى نكتب مش مدين حتى مكان الكتابه كبير في الرياضه والكميا برغم من إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط ويجي الامتحان يقفل كل شويه يبقي ده اسمه إيه إحنا خلاص قربنا نكره التعليم أقسم بالله حرام إن نمتحن على التابلت تانى بعد اللى حصل السنه دى
كلامك صح بس التوتر اعمل في ايه
يا جماعة ان شاء الله خير
لما تظهر حد يقولي 😢😓
ايه يا جماعة القرف دا النتيجة هتظهر امتى
ربنا يسترها معانا جميعا يا دفعه
لماذ صعوبة امتحان الكمياء
اناا من ضمن الطلبه التى واجهوا صعوب فى هذا الامتحان بالذات
الفيزياء كان خره
على فكره الفيزياء كان جميل جدا بينما الكمياء كان فيه فكره وهايز تركيز بس شويه
دة فعلاً وفق أراء الطلاب
على فكره الوزير ده رجل محترم وفاهم هو بيعمل إيه كويسه لانه عمره مايعمل حاجه تضرنا
الا متحان مش صعب بس هو اصلا مش من المنهج ربنا معانا 💔🤣😨😭 انا من قرية آبار الملك محافظة سوهاج واسمي بالكامل هو ناريمان حسين ابوالحسن محمد علي محجوب
هو إللى دخل الإمتحان والتابلت علق لحد آخر الوقت وما إمتحنشى هيجيب ملحق الموقف ده حصل معايا فى الرياضه
طلاب كتيرة حصل معها كدة ومشاكل كتيرة حصلت والوزير عارف كده فأكيد محدش هيسقط
دا مش خطأك انت اكيد ناجح
امتى تظهر نتيجه في البحر الاحمر
انا بعد ما خلصت امتحان ملقتش كلمه انهاء لان التاب علق
وانا وبرضو
وانا بردوا والأستاذ قلي السؤال بمجرد الكتابة بيوصل الوزارة يعني لا داعي للقلق
يا جماعة يعنى لو على كلام الوزير ان 98%من الطلاب ناجحين معنى كدأ مفيش حد جأب ملاحق حد يفهمنى
ماعرف بس يقولو عنا كلنا شيلين كمياء
ياريت حضرتك متعتمديش علي مصادر غير موثوقة
منكن اعرف الاثنين في الماية إلي راحت دي تساوي كام عدد من الطلبة حد يفهمني
علي الطلاق لو ما نجحت هفشخ الوزير
اتكلم علي كدك يا فالح
أنا عايزة أعرف النتيجة ظهرت وإلا لا
انا عاوزة شهادتك
يا رب اول ثانوي تنجح كلها علشان لو حد سقط هنقول حسبنا اللة ونعم الوكيل
يارب امين لانه عنينا كتير
من الطبيعي في ناس هتسقط بس يا تري ايه الي هيحصل فيهم والصدمة لو كانت طلبة شاطرة ومتتوقعش انه دا يحصل بس حصل كدا بسبب التابلت زي ما علق معايا انا وهيوديني مش عارفة اقول ايه ربنا يسترها معانا يا دفعة
ازاى اجيب كود Lms
خسارة:… كان نفسى أعالج أختى أحلى حاجة لى فى الدنيا
ان شاء لله خير وربنا يشفيهالك وانتى اللى هتعالجيها بنفسك وان شاء الله الدفعه كلها تنجح😀
انا عاوز اعرف ازاي اجيب الكود ابتاع Lms الي بيعطيني النتيجة
ممكن تسجل من الاجواد إللى معاك ؟!
انا زهقت بالحرام كفايه رعب إلي احنا عايشين في ده 😣😣😢😢😭امته لتظهر بقاء 😖😖😢😭😔😓
يا جماعة إحنا صبرين من أول النظام ما بدء مش هنصبر اليومين دول
صبركوم بالله.
فين بقي النتيجة
اسمى اسلام طارق محمد اسمى عمارة عايز اعرف النتيجة ظهرة ولى لسه
جماعة عندى خبر حلو أنا عمى مراقب كبير فى يعنى بيشتغل فى الوزارة وقال إن كل إلى دخل الإمتحان ناجح أما إلى ما دخلش الإمتحان فلن ينجح و الله مش كدب 😍😍😍😍
طب وبالنسبه بقي اللي بعد ماخلص الامتحان وملقاش كلمه انهاء وبعدين التاب علق كدا انا هملحق ف الماده دى ولا اي
والنبي بتتكلم جد 😢
تقصد ايه
اكييد يعني؟🤦♀️
بيقولوا النتيجة هتظهر يوم الاحد ،يعنى لسه بكرة
هتظعر الاوئل المساء دلو فى اوئل
يارب تظهر با
المفرود انها كانت تظهر انهارده و برضو مفيش حاجه وغير كده هما حطين ملاايين الروابط هنجبها منين بقاا لو حد يعرف يقول وبلاش هبد عشان اعصاب الواحد مبقتش مستحمله
تفتحي موقع LMS ع التابلت وبعدين تفتحي رسائل الوزارة هتظهرلك نتيجتك
يارب استرها
عاوزة نتيجتى اذاى اجيبها