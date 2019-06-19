رابط الاستعلام المباشر: نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي “ظهرت نتائج الامتحان الورقي”

تتابعون نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 برقم التسلسل والاسم لكافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، ونوافيكم بكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب فور الإعلان عنها وفق ما تم الإعلان عنه عبر موقع “الوطن”، وتسود حالة من التوتر والقلق بسبب تأخر النتيجة وصار الطلاب يتسائلون هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 أم لا، وقد تزائدت التساؤلات من نوع “ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي” وسنوافيكم بالخطوات، وقد ظهرت نتيجة اولي ثانوي للمدارس التي قامت بتأدية الامتحانات الورقية فقط في كافة المواد دون الإلكترونية، وستظهر النتائج الإلكترونية لباقي المدارس بعد قليل، وقد صرح وزير التربية والتعليم في الآونة الأخيرة بالعديد من التفاصيل والتصريحات الهامة والتي يستوجب علي الطلاب معرفتها حول نتيجة اولي ثانوي، كما تم إدراج جدول توزيع درجات الطلاب والذي يشمل الدرجات النهائية ودرجات النجاح، تابعونا لمعرفة كافة الأخبار والتفاصيل الحصرية.

نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019

يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 عبر المواقع الرسمية، مثل اليوم السابع والمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية التي تقوم بعرض نتائج الطلاب لجميع السنوات النقل والشهادات، وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء من تصحيح أوراق ونماذج اجابات الطلاب الإلكترونية والورقية علي حد سواء، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح لكل المحافظات، ويقوم وزير التعليم بإعلان إعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها إلكترونيا للطلاب.

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس فور الإعلان عن رفع الدرجات لكل محافظة علي المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب 2019، وعليك أن تعلم أن نتيجة اولي ثانوي عام يتم عرضها هذا العام بالتقدير لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

إذا حصل الطالب علي أقل من 50% في أي مادة من المواد المقررة عليه فإنه يتوجب عليه آداء امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني، والمعروفة بامتحانات يوليو، وعليك أن تعلم أن امتحانات الدور الثاني مماثلة لامتحانات الدور الأول، حيث أنها تتم إلكترونيا وإن كان هناك أيه أعطال فيتم أداء الامتحان الورقي.

قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.

والجدير بالذكر أن هذا العام هو أول عام يتم فيه تطبيق نظام التعليم الجديد، نظام التابليت والسنوات التراكمية لدخول الجامعة، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة اولي ثانوي ليست ضمن النتائج التراكمية لدخول الجامعات.

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أكدت بعض المصادر علي موقع الوطن أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستكون في متناول الطلاب مطلع الاسبوع القادم، غالبا يوم الأحد بداية الاسبوع، تابعونا للمزيد من الأخبار والتصريحات الهامة.

ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي

الدخول على جهاز التابلت الخاص بك “يجب أن يكون هناك رصيد في الشريحة” إدخال الكود الخاص بالطالب والمستخدم أثناء تأدية الإمتحانات الإلكترونية النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.

جدول توزيع درجات اولي ثانوي

اللغة العربية الدرجة النهائية 50 درجة النجاح 25 100 دقيقة اللغة الاجنبية الاولي English الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني” الدرجة النهائية 30 درجة النجاح 15 60 دقيقة الرياضيات Math الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة التاريخ الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الجغرافيا الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفلسفة الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفيزياء Physics الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الكيمياء Chemstry الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الأحياء Biology الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت العديد من المصادر الرسمية في الوزارة وفي موقع “الوطن الإخباري المصري” أن نتيجة الصف الأول الثانوي الدور الأول ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

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أكد الدكتور طارق شوقي أن امتحانات الصف الاول الثانوي كانت انجاز كبير لمصر في مستوي التعليم الثانوي وسيترتب عليه نقلة كبيرة جدا في التعليم بشكل عام، وقد استمرت الامتحانات 10 ايام شبه متواصلة، وتمكنت الوزارة فيهم من توصيل حوالي 475 الف امتحان إلكتروني للطلاب كل يوم بخلاف اليوم الاول للامتحانات، وأكد الوزير أن الطلاب قد واجهوا تغيير مفاجئ في نوعية الاسئلة ومحتوياتها بكافة المواد، لكنهم اجابوا بشكل ممتاز بالنسبة للتغيير المفاجئ دون سابق تدريب له.

وصرح الوزير انه حاليا يتم تدريب المعلمين علي النظام الجديد، وقد ذكر أن درجات الصف الأول الثانوي لا علاقة لها بمجموع دخول الجامعات المصرية، وقد ذكر الوزير “محدش هيتظلم السنة دي، والنتيجة هترضيهم بنسبة 98%، واللي عايز يدخل الجامعة هيدخل واللي عايز ياخد الشهادة هياخدها بس هتكون معبرة عن مهارة حقيقية”.

أوائل الصف الأول الثانوي

يتم الإعلان قريبا عن أوائل الصف الأول الثانوي فور اعتماد نتائج الطلاب، حيث يتم إعلان اسماء الأوائل قبل إعلان نتائج الطلاب رسميا عبر المواقع المخصصة للاستعلام، وسنوافيكم بالاسماء فور الإعلان عنها.

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حتي الآن لم يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي إلكترونيا ولم يتم إعلان اسماء الأوائل او اعتماد النتيجة رسميا، وها نحن في انتظار أية تصريحات جديدة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وقد نفي الوزير حصول الطلاب علي درجات رأفة من أجل النجاح.

أخبار التعليم اولي ثانوي

قام رئيس قطاع التعليم بالوزارة بمطالبة المديريات التعليمية بموافاته بما تم تصحيحه من الأوراق الامتحانية الورقية الختصة بطلاب اولي ثانوي عام عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، ويجب أن يتم موافاة الوزارة بالنتيجة في موعد اقصاه 17 يونيو الإثنين، وقد قالت المصادر المسؤولة أن النتائج سيتم اعتمادها وإعلانها خلال الاسبوع الجاري، ويتم الاعتماد علي التقديرات وليس الدرجات في إعلان نتائج الطلاب.

معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي

النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به. يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة. النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية