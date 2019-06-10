“إعرف” نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 برقم الجلوس والاسم رابط نتيجة اولى ثانوى

نتابع معكم نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 برقم الجلوس والاسم لكل طلاب اولي ثانوي العام 2018/2019، انتهت امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الأول الفصل الدراسي الثاني “مايو” في الأول من يونيو الجاري، والجدير بالذكر أن أعمال التصحيح قد بدأت بالفعل من اليوم الأول من إجازة أولي ثانوي عام، ويترقب الطلبة والطالبات إعلان موعد ظهور نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني عبر المواقع الرسمية لمعرفة درجات اولي ثانوي وأيضا عبر اليوم السابع الذي يقوم بنشر العديد من النتائج للطلاب، كما يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية 2020، وتعرفون في هذه المقالة رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الدور الأول للاستعلام المباشر فور إعلان النتيجة إلكترونيا، وقد قامت العديد من المدارس بتأدية الامتحان الإلكتروني والبعض الآخر قام بتأدية الامتحانات الورقية بسبب الأعطال الداخلية في الموقع.

نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019

يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 عبر المواقع الرسمية، مثل اليوم السابع والمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية التي تقوم بعرض نتائج الطلاب لجميع السنوات النقل والشهادات، وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء من تصحيح أوراق ونماذج اجابات الطلاب الإلكترونية والورقية علي حد سواء، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح لكل المحافظات، ويقوم وزير التعليم بإعلان إعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها إلكترونيا للطلاب.

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي في الكثير من المديريات التعليمية بكل المحافظات مثل القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الصعيد، البحيرة، البحر الأحمر، سيناء، العريش، الاسماعيلية، بورسعيد، السويس وجميع المحافظات.

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس فور الإعلان عن رفع الدرجات لكل محافظة علي المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب 2019، وعليك أن تعلم أن نتيجة اولي ثانوي عام يتم عرضها هذا العام بالتقدير لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

إذا حصل الطالب علي أقل من 50% في أي مادة من المواد المقررة عليه فإنه يتوجب عليه آداء امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني، والمعروفة بامتحانات يوليو، وعليك أن تعلم أن امتحانات الدور الثاني مماثلة لامتحانات الدور الأول، حيث أنها تتم إلكترونيا وإن كان هناك أيه أعطال فيتم أداء الامتحان الورقي.