نتيجة الصف الأول الثانوي بالرقم القومى وكود الطالب كيف تتعرف على نتيجتك من الموقع الرسمي

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام بالرقم القومي وكود الطالب للعام 2018-2019، وقال وزير التربية والتعليم أن نتيجة أولي ثانوي عام ليست بالأرقام، وشرح طريقة التعرف على النتيجة من بطاقة الطالب والتي ستعبر عن حالة الطالب، واعلن الدكتةر طارق شوقي على الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الصف الأول من الثانوية التراكمية، نافياً ما أثير حول أن موقع LMS هو موقع النتيجة، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج لطلاب أولى ثانوي عام، سيتم من خلالها الحصول على كارت بلون معين يكون هو مقياس نجاح الطالب كما سنعرض بالشرح وبالتصريحات الرسمية التي صدرت عن الدكتور طارق شوقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم.

وزارة التربية والتعليم كانت قد حددت اليوم الإثنين ليكون هو موعد معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي العام للنظام الحديث والقديم، بعد تطبيق منظومة التعليم الإلكترونية الجديدة، وتعميم التابلت على طلاب الصف الأول من المرحلة الثانوية، ووسط حالة من الترقب والقلق عقد المؤتمر الصحفي الذي أعاد الفرحة والبهجة على وجوه الطلاب عقب معرفة نسبة النجاح العامة التي جاءت حول 91.4%، غير أن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي بالرقم القومى وكود الطالب يشهد حالة من الضغط حالياً تسببت في وقوع الموقع وصعوبة الدخول علية، وسنوضح لكم شرح حول كيفية التعرف على النتيجة.

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام

نعرض عليكم بالفيديو ما جاء في تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حول نسب النجاح في نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2018-2019، ويمكن للطالب من خلال رابط نتيجة أولى ثانوي عام يمكن التعرف على النتائج من حيث راسب أو ناجح ومقارنة نتيجة الطالب مع زملائه داخل مصر أو خارج مصر، وقال الوزير انه يعمل على تغيير ثقافة الطالب حول كيفية التعرف على النتيجة، وبالرغم من توفرها بالدرجات، إلا انه لن تعلن بالدرجات، وستعلن من خلال بطاقة الطالب التي هي مقياس النتيجة على حسب لون البطاقة.

كيف يمكن الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي : بطاقة الطالب

أشار وزير التربية والتعليم لكيفية الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي عام، والتي ستكون من خلال المقاييس الأربعة التي تم تحديدها، حيث سيتمكن الطالب من معرفة نتيجة بدون البحث بالأرقام، وسيحصل الطالب على بطاقة بها الاسم والكود والمدرسة والمحافظة والمدرسة، وبكل بطاقة 4 ألوان، لكل لون مؤشر حول مدى التفوق مقارنة بين دفعته وزملائه في مصر.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي العام بالرقم القومي

استعلم عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام بالرقم القومي وكود الطالب، من بوابة نتائج أولى ثانوي الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، ويشهد الموقع حاليا حالة من الضغط الكبير التي أثرت على عملية تسجل الدخول، ستحل بعد قليل.