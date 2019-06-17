نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس .. وطريقة استقبالها على التابلت

بعد أن أنهى كل من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الامتحانات الخاصة بهم، ينتظرون في وسط حالة من القلق والتوتر أن يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بهم، راغبين في تحقيق النجاح، وكذلك في الاطمئنان على مستقبلهم.

نتيجة الصف الأول الثانوي

كما قد صرحت مصادر موثوقة داخل وزارة التربية والتعليم فيمخا يخص الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي، أنه من المقرر أن تصل النتيجة إلى كافة الطلاب والطالبات الذين قد قاموا بأداء امتحانات الأول الثانوي بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق استخدام أجهزة التابلت، فسوف تصل إليهم رسالة إلكترونية أو إشعار فيما يتعلق بالنتيجة.

ومن الجديرل بالذكر أن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، قد قاموا بأداء امتحانات نهاية العام الدراسي الخاصة بهم من خلال أجهزة التابلت الإلكترونية، حيث قد بدأت الامتحانات من 19 مايو 2019 وانتهت في 1 يونيو 2019.

كما يذكر أنه قد تم استثناء عدد 500 مدرسة من الامتحان بشكل إلكتروني، وذلك لعدم إكتمال الأساس التكنولوجي الكافي، والذي يخولهم إلى أداء الامتحانات إلكترونيًا، فقام طلاب تلك المدارس بأداء الامتحانات بشكل ورقي، كما قام كل من طلاب وطالبات المنازل والخدمات، وكذلك الطلاب الموجودين في السجون والمستشفيات، بأداء الامتحانات الخاصة بهم بشكل ورقي.

ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

وأوضحت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، حتى الآن، ففي الوقت الراهن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح المختلفة مع مراعاة كافة قواعد وأساليب الدقة والحرص المختلفة، وبعد ذلك سوف يقوم السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم “طارق شوقي”، باعتماد اغلنهتيجة الخاصة بالطلاب.

طريقة الحصول على النتيجة:

كما يتمكن كل من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من الحصول على النتيجة الخاصة بهم من خلال موقع وزارة التعربية والتعليم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: