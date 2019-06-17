نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس عبر LMS

جاءت نتيجة الصف الأول الثانوي تلقي بظلاله على جميع أبناء تك الفرقة الدراسية الهامة، ولعل الجميع يريد أن يعرف مدى تأثير النظام الجديد على هؤلاء الطلاب، وقد أكمد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن هذا النظام سينقل مصر إلى آفاق جديدة من التقدم في كل مجالات الحياة، وذلك على المدى البعيد.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

أكد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن كافة عمليات التصحيح الإلكترونية قد انتهت بالفعل وجاري الآن رصد درجات الطلاب وطالبات في الشهادات، كما أكد سيادته أن موقع وزارة التربية والتعليم LMS هو المسؤول الأول والأخير في إعلان تلك النتيجة، وللجدير بالذكر، أن جميع طلاب وطالبات نتيجة الصف الأول الثانوي منقولين إلى الصف الثاني الثانوي دون وجود لهم دور ثاني أو رسوب.

كما شهدت الفترة الأخيرة غزو حالة من القلق في نفوس أولياء الأمور بسبب وجود الكثير من الأسئلة المحورية في بعض الامتحانات والتي تطلب مجهود ذهني كبير في حلها، حيث أكد الكثير من أولياء أمور أن أبنائهم ليس لديه خبرات سابقة أو تدريب كافي على حل تلك الأسئلة الصعبة.

وفي هذا الإطار، خرج وزير التربية والتعليم، وقد أكد أن الكثير من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي سخروا من هذا النظام ومدى سهولة النجاح فيه وتركه الاستذكار والمراجعة وتم الاعتماد على نظام (open book) كوسيلة للغش وليس للفهم.

كما أكمد سيادته أن هذا النظام عند اكتماله بدايةً من العام القادم وبعد تلاشي أخطاء هذا العام، سيجعل مصر تشهد طفرة تعليمية كبيرة، ومن الجانب الأخر، يوجد أعلاه رابط نتيجة (أولى ثانوي عام).