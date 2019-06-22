نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 (عبر) بوابة Lms وموقع وزارة التربية والتعليم

تستعد بوابة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى نشر نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 والتي شهدت عمليات بحث مُكثّفة خلال الفترة الأخيرة، ونحن منم خلال هذا المقال نقدن لكم متابعة على مدار الساعة لنتيجة أولى ثانوي 2019 بعد أن شكلت حالة من الجدل الواسع على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعهد تأخرها بشكل كبير للغاية على الرغم من أن الصف الأول الثانوي لا تعتبر ثانوية عامة ضمن نظام التعليم الجديد.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019

رابط متابعة مستجدات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نقدمه بين أيديكم، لكي تكونوا على علم بكافة أخبار النظام الجديد والذي يكشفه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم غداً الأحد في المؤتمر الصحفي الذي سيتم نقله على صفحة الوزارة الرسمية على الفيس بوك، بالإضافة إلى بعض القنوات التليفزيونية.

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وحتى الآن لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 إلكترونيًا عبر موقع lms الصف الأول الثانوي بواسطة الأجهزة اللوحية، ولكن الساعات القليلة المقبلة وتحديداً صباح غداً الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو عام 2019 سيتم اعتماد نتيجة أولى ثانوي بعد طول انتظار، وسط حالة من القلق والتوتر بين أبنائنا الطلاب الراغبين في النجاح ومن ثم الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي العام.

أُكتب رقم جلوسك في تعليق لكي نُرسل لكم نتيجة الصف الأول الثانوي فور إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم وتحديداً من خلال موقع بنك المعرفة، فقد بدأ العد التنازلي عليها.