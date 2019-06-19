نتيجة الصف الأول الثانوي (رسالة أو إشعار) على أجهزة التابلت.. تعرف على موعد الإعلان

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي في بداية الأسبوع المقبل؛ لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.

موعد نتيجة الصف الأول الثانوي

وأكد وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر لجميع طلبة أولى ثانوي في موعد واحد سواء الذين أدوا الامتحان ورقياً أو إلكترونياً.

فترة امتحانات الصف الأول الثانوي

ويذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا امتحانات أولى ثانوي في نهاية العام الدراسي الحالي 2018/ 2019، وذلك في الفترة المحددة لإجراء الامتحان من 19 مايو إلى 1 يونيو الجاري.

إجراء امتحانات أولى ثانوي إلكترونيا مع الاستثناء

كما تم إجراء الامتحانات للطلاب عن طريق التابلت إلكترونيا من خلال أجهزتهم الخاصة المستلمة من قبل الوزارة، باستثناء 500 مدرسة كانت تحتاج إلى بنية تكنولوجية حتى يتم إجراء الامتحانات بها، ويذكر أن أدى الطلاب بهذه المدارس الامتحانات ورقيًا، بالإضافة إلى طلاب المنازل والخدمات، ونزلاء السجون والمستشفيات.

نتيجة أولى ثانوي في رسالة أو إشعار

وذكر مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي سوف تصل لجميع الطلابة إلكترونيا على التابلت، الخاص بهم، في شكل إشعار أو رسالة، ويتمنى موقع كلمة دوت أورج التوفيق لجميع الطلبة والطالبات.