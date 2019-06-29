موقع lms natiga| ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 شهادة الصف الاول الثانوى العام رسميا وإعرف الآن دلالات الألوان

ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني الدور الأول لنتائج مايو “امتحان النجاح والرسوب بالنظام الجديد”، تابع في هذه المقالة كيفية الاستعلام عبر موقع lms natiga التابع لبنك المعرفة المصري بالخطوات برقم التسلسل، وتوزيع درجات المواد الأساسية والمواد الخارجة عن المجموع الكلي الأساسي في شهادة الصف الاول الثانوى العام 2019، وطريقة معرفة درجات النجاح للترمين والجدير بالذكر أن هذه أولي امتحانات النجاح والرسوب في نظام الثانوية العامة الجديد نظام التابلت، تابعونا في هذه المقالة لمعرفة أهم التفاصيل والأخبار الهامة حول نتيجة اولي ثانوي الترم الثاني.

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نتيجة امتحان الصف الاول الثانوي 2019

أوضح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن الوزارة لن تقوم بإعلان الدرجات الخاصة بامتحان مايو للنجاح والرسوب فحسب، ولكن تقدم لكل طالب ورقة بها درجته، وأيضا درجات جميع زملائه، وذلك لمعرفة ترتيبه بينهم والمقارنة بين المستويات المختلفة، بالإضافة إلى توصيات ونصائح للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته

المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم 2019

بدأ بالفعل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم 2019 الخاص بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني ويترقب الطلاب معرفة اخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم وأهم ما ورد عن اخبار عن نتيجة الصف الاول الثانوي فتابعونا في هذه المقالة للمزيد.

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بنك المعرفه المصري الصف الاول الثانوي الوزارة اكتشفت أن هناك مشاكل كبيرة في المهارات لدي الطلاب وأن نظام التعليم القديم لا يمكن من خلاله قياس المستوي الحقيقي للطالب لذلك تم عمل مقاييس يعرف من خلالها الطالب مستواه مقارنه بزملائه، وهي قائمة على أربعة ألوان، اللون الأزرق «متفوق بالنسبة للدفعة» .

. البرتقالي «مناسب للتوقعات» .

. اللون الأخضر أقل من التوقعات

اللون الأسود «أنا فين من زملائي» وأن هذا الطالب يحتاج تحسين في مستواه. وقال «كما اكتشفنا في النظام الجديد أن متوسط الدفعة في المادة منخفض جدا والنجاح القادم هو ان المتوسطات تعلو من تيرم إلى تيرم .

نسبة نجاح الصف الاول الثانوي 2019 وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحفى، أن تجربة الامتحانات كشفت أن الطلاب لديهم قدرة على تغيير وقبول الجديد، موضحة أن نسبة النجاح فى نتيجة الصف الأول الثانوى العام 91.4 %.

ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي

الدخول على جهاز التابلت الخاص بك “يجب أن يكون هناك رصيد في الشريحة” إدخال الكود الخاص بالطالب والمستخدم أثناء تأدية الإمتحانات الإلكترونية النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.

جدول توزيع درجات اولي ثانوي

اللغة العربية الدرجة النهائية 50 درجة النجاح 25 100 دقيقة اللغة الاجنبية الاولي English الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني” الدرجة النهائية 30 درجة النجاح 15 60 دقيقة الرياضيات Math الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة التاريخ الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الجغرافيا الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفلسفة الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفيزياء Physics الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الكيمياء Chemstry الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الأحياء Biology الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة المواد التي لا تدخل في المجموع

تربية دينية الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 التربية الوطنية الدرجة النهائية 10 درجة النجاح 5 الكمبيوتر الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

تقوم البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بعرض العديد من الأخبار والاحداث الهامة للطلاب، خاصة الطلاب في النظام التعليمي الجديد، نظام التابلت، ويمكنكم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الطلاب ومعرفة آخر التصريحات الهامة وشروط الالتحاق بالعديد من المدارس وآخر أخبار المسابقات التعليمية للطلاب والمعلمين.

إذا حصل الطالب علي أقل من 50% ورسب في اي مادة من الموا الاساسية المقررة عليه فإنه يبتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني “امتحان يوليو”، والجدير بالذكر أنه امتحان إلكتروني أيضا، وإذا كان هناك أي اعطال في الموقع فيتم آداء الاختبار الورقي.

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019