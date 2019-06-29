موقع lms natiga| ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 شهادة الصف الاول الثانوى العام رسميا وإعرف الآن دلالات الألوان

ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني الدور الأول لنتائج مايو “امتحان النجاح والرسوب بالنظام الجديد”، تابع في هذه المقالة كيفية الاستعلام عبر موقع lms natiga التابع لبنك المعرفة المصري بالخطوات برقم التسلسل، وتوزيع درجات المواد الأساسية والمواد الخارجة عن المجموع الكلي الأساسي في شهادة الصف الاول الثانوى العام 2019، وطريقة معرفة درجات النجاح للترمين والجدير بالذكر أن هذه أولي امتحانات النجاح والرسوب في نظام الثانوية العامة الجديد نظام التابلت، تابعونا في هذه المقالة لمعرفة أهم التفاصيل والأخبار الهامة حول نتيجة اولي ثانوي الترم الثاني.
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نتيجة امتحان الصف الاول الثانوي 2019
أوضح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن الوزارة لن تقوم بإعلان الدرجات الخاصة بامتحان مايو للنجاح والرسوب فحسب، ولكن تقدم لكل طالب ورقة بها درجته، وأيضا درجات جميع زملائه، وذلك لمعرفة ترتيبه بينهم والمقارنة بين المستويات المختلفة، بالإضافة إلى توصيات ونصائح للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته
المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم 2019
بدأ بالفعل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم 2019 الخاص بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني ويترقب الطلاب معرفة اخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم وأهم ما ورد عن اخبار عن نتيجة الصف الاول الثانوي فتابعونا في هذه المقالة للمزيد.
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بنك المعرفه المصري الصف الاول الثانوي
الوزارة اكتشفت أن هناك مشاكل كبيرة في المهارات لدي الطلاب وأن نظام التعليم القديم لا يمكن من خلاله قياس المستوي الحقيقي للطالب لذلك تم عمل مقاييس يعرف من خلالها الطالب مستواه مقارنه بزملائه، وهي قائمة على أربعة ألوان،
- اللون الأزرق «متفوق بالنسبة للدفعة» .
- البرتقالي «مناسب للتوقعات» .
- اللون الأخضر أقل من التوقعات
- اللون الأسود «أنا فين من زملائي» وأن هذا الطالب يحتاج تحسين في مستواه.
وقال «كما اكتشفنا في النظام الجديد أن متوسط الدفعة في المادة منخفض جدا والنجاح القادم هو ان المتوسطات تعلو من تيرم إلى تيرم .
نسبة نجاح الصف الاول الثانوي 2019
ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي
- الدخول على جهاز التابلت الخاص بك “يجب أن يكون هناك رصيد في الشريحة”
- إدخال الكود الخاص بالطالب والمستخدم أثناء تأدية الإمتحانات الإلكترونية
- النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.
جدول توزيع درجات اولي ثانوي
|اللغة العربية
|الدرجة النهائية 50
|درجة النجاح 25
|100 دقيقة
|اللغة الاجنبية الاولي English
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني”
|الدرجة النهائية 30
|درجة النجاح 15
|60 دقيقة
|الرياضيات Math
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|التاريخ
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الجغرافيا
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفلسفة
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفيزياء Physics
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الكيمياء Chemstry
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الأحياء Biology
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
المواد التي لا تدخل في المجموع
|تربية دينية
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|التربية الوطنية
|الدرجة النهائية 10
|درجة النجاح 5
|الكمبيوتر
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم
تقوم البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بعرض العديد من الأخبار والاحداث الهامة للطلاب، خاصة الطلاب في النظام التعليمي الجديد، نظام التابلت، ويمكنكم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الطلاب ومعرفة آخر التصريحات الهامة وشروط الالتحاق بالعديد من المدارس وآخر أخبار المسابقات التعليمية للطلاب والمعلمين.
إذا حصل الطالب علي أقل من 50% ورسب في اي مادة من الموا الاساسية المقررة عليه فإنه يبتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني “امتحان يوليو”، والجدير بالذكر أنه امتحان إلكتروني أيضا، وإذا كان هناك أي اعطال في الموقع فيتم آداء الاختبار الورقي.
رابط نتيجة اولى ثانوى 2019
موقع lms
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي عبر موقع lms بالاسم ورقم الجلوس لطلاب اولي ثانوي بجميع محافظات الجمهورية، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار حول موقع lms ونتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس.
هل نتيجة الصف الاول الثانوي ظهرت
|القاهرة
|ظهرت
|مرسي مطروح
|ظهرت
|الجيزة
|ظهرت
|البحر الاحمر
|ظهرت
|الاسكندرية
|ظهرت
|البحيرة
|ظهرت
|الشرقية
|ظهرت
|اسوان
|ظهرت
|الغربية
|ظهرت
|سوهاج
|ظهرت
|الفيوم
|ظهرت
|قنا
|ظهرت
|المنوفية
|ظهرت
|ايسوط
|ظهرت
|الدقهلية
|ظهرت
|دمياط
|ظهرت
|القليوبية
|ظهرت
|السويس
|ظهرت
|الاسماعيلية
|ظهرت
|بورسعيد
|ظهرت
تحديث
قال الدكتور طارق شوقي أن نسبة نجاح الصف الأول الثانوي مرتفعة بالفعل في جميع المحافظات، وذلك للطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية والورقية علي حد سواء، وطالب الوزير كل الطلاب بالتزام الهدوء والتخلي عن حالة القلق والتوتر التي تسيطر عليهم حاليا بسبب نتيجة اولي ثانوي الترم الثاني.
معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي
- النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به.
- يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة.
- النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات
- إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو
- ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري
- قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي
- لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا
- سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية
كيفية احتساب درجات النجاح في كل مادة
- لا تضاف نتائج امتحانات اولي ثانوي الجارية للمجموع التراكمي لدفعة 2018/2019 للتقديم في الجامعات
- هناك امتحانات، ترم اول وترم ثاني، إذا حصل الطالب في الترم الأول علي درجتين واحدة 35/100 وثم 65/100 سيتم تسجيل الدرجة الأعلي كنتيجة الترم الأول وكذلك في الترم الثاني، ويتم احتساب المتوسط الخاص بدرجات الطالب في الترمين وقسمهم علي 2، إذا حصل علي 50% فأعلي فإنه قد حصل علي درجة النجاح
التعليقات
هنعمل ايه هو ده قدرنا
حسبي الله ونعمل وكيل فيك ياوزير احنا مظلمين فى النتجة انا صقت ده ظالم
انا جالى السكر بسبب الأمتحانات والضغط بسبب النتيجه
إلي تظهر له ياريت يبلغني please 😙😙😥🤗🤗
آخر كلام من دكتور طارق شوقي الاثنين في المؤتمر الصحفي انشاء الله بيقول اننا هنتفاجئ شكلي تدخل المستشفى تاني مبحبش المفاجئات
حسبي الله ونعم الوكيل أن دخلت المستشفى بسببه 🤒🤕🤒🤕🤢
حسبي الله ونعم الوكيل🤢🤒😷أنا تعبت ودخلت المستشفي في الكيمياء لما مدرس معرفش يحل احنا تنحل ازاي
هي النتيجه امتي احنا خلاص تعبنا حرام عليكم
ياجماعه النتيجه هتظهر على يوم الا حد انشاء الله ومتتوتروش اصلا اللى حضر الامتحان نجح 👏
إلي تظهر له ياريت يبلغني please 😙😙😥🤗🤗 لا يوم الاثنين بعد المؤتمر الصحفي
حسبى الله ونعم الوكيل
احنا خلاص أدمرنا بسببكوا من توتر الامتحانات وتوتر الشهادة حتى الاجازة مش عارفين ناخدها زى الناس من توتر اللى احنا فى بسببكو.
ربنا يستر
حرام كدة ككل يوم النتيجة هتظهر بكرة بكرة كفاية كدب بقة احنا تعبنا نظام فاشل وامتحانات زبالة وفي الاخر قال ايه هيعملنا الثانوية ٤سنين حرام علي اهليكوا بقا ارحمونا هنموت منكوا 😭😭😭😭😭😭😡😡😡😡😡🤕🖤🖤🖤💔
اه والله هنموت فعلا حسبى الله ونعم الوكيل 😭😭😭😭😭
ربنا معانا ومش هنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل
انهي كود هيتجاب بي الشهادة
هي النتيجة هتظهر ولا لسه ولا اية اللي هيحصل
والله مافيش حد عارف حاجه كله بيعدي بس حسبي الله ونعم الوكيل في الظلمه اعصابنا تعبت
حرام عليكم اللي بتعملوه فينا ده
هي النتيجه ظهرت ولها لسه
النتيجة هتظهر متى
النتيجة هتظهر متي