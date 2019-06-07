نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2019 برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي العام لعام 2019، يبحث عنها الآن الالاف من طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام في كافة المحافظات المصرية، من أجل معرفة نتيجتهم ، حيث أنه يشترط لعبور الطالب الصف الاول الثانوي والانتقال للصف الثاني الثانوي العام، أن يكون ناجحاً فى الامتحانات النهائي دور مايو 2019، وذلك بحصول الطالب على نسبة 50% من درجات النجاح.

كيفية معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني 2019:-

بتطبيق نظام الثانوية العامة الجديدة والتي أصبحت تراكمية أى تحتسب درجات الطلاب المؤهلة لدخول الجامعة على درجاته التي حصل عليها في الصفين الثاني والثالث الثانوي العام، وأصبح بموجب ذلك النظام الجديد للثانوية العامة الصف الأول الثانوي العام عام تدريبي للطلاب يتدرب فيه الطلاب على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة باستخدام التابلت التعليمي، دون أن يتم استخدام النظام الورقي كما كان من قبل في نظام الثانوية العامة القديمة.

إلا أنه ووفق لقانون الثانوية العامة الجديدة يشترط أن يكون الطالب حاصل على 50% من الدرجات لكي يكون ناجحاً في الصف الأول الثانوي في الامتحان النهائي والانتقال إلى الصف الثاني الثانوي العام.

ومن المتوقع أن يقوم السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي باعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن أوشكت أعمال التصحيح على الانتهاء.

ويمكن لطلاب الصف الأول الثانوي العام الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا

أو القيام بترك رسالة تتضمن الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة بعد اعتمادها.

كذلك فإنه وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي العام فإن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي سيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام.