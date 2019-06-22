نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 الامتحانات الورقية والتابلت تعلن عنها وزارة التربية والتعليم غداً

يترقب طلاب الصف الاول الثانوي الاعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 والتي تأخرت بشكل كبير جداً هذا العام، وأعلنت وزارة التربية والتعليم قبل أيام أنه تم الانتهاء تماماً من عمليات التصحيح في جميع المحافظات سواء للامتحانات الورقية أو امتحانات التابلت وقررت الوزارة أن النتيجة ستظهر في جميع المحافظات دفعة واحدة ولم تكن كالسابق كل محافظة على حدة.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم نسبة النجاح كبيرة جداً تتخطى 95% وهذا يعطي مؤشر جيد جدا لتفهم الطلاب النظام الالكتروني والامتحانات على التابلت، وأكدت الوزارة أن الطلاب أدوا الامتحانات بشكل جيد جداً وأنه تم مراعاة المشكلات التي حدثت في نظام التابلت في بعض الاختبارات مؤكدة بأن الطلاب سيأخذون حقهم في الدرجات وأن التقييم على أعلى مستوى، وأن وزارة التربية والتعليم ستطور من المنظومة بالكامل ونظام الامتحانات في السنوات القادمة.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

صرحت وزارة التربية والتعليم قبل أيام أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم الاعلان عنها الاحد الموافق 23/6/2019 ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق التابلت والتسجيل ي منصة بنك المعرفة المصري Lms وسيصل إشعار بالنتيجة للطلاب فور الاعلان الرسمي عن النتيجة من وزارة التربية والتعليم.

بنك المعرفة المصري

تعمل وزارة التربية والتعليم على التواصل مع الطلاب وتقديم الخدمات وأخبار التعليم عبر منصة بنك المعرفة المصري والمعروفة ب Lms وتقديم نتائج الامتحانات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتواصل مع الطلاب بسهولة.