ترقبوا ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني ”استخرج نتائج أولى ثانوي على بنك المعرفة EKB LMS”

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 من أهم نتائج الثانوية التي ننتظر ظهورها رسمياً خلال عده ساعات قليلة، حيث أوضح الدكتور طارق شوقي، بأن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 جميع المحافظات سيتم الكشف عنها خلال الأسبوع الحالي، هذا وقد أعلنت الوزارة أن نتيجة أولي ثاوي سوف يتم إصدارها في هيئة تقدير نجاح وليس درجات، والطالب الذي لم يتجاوز نسبة الـ 50%، سوف يضطر إلى الدخول لامتحانات أولي ثانوي الدور الثاني، كما أوضحت الوزارة أن السبب في تأخر إعلان نتائج أولي ثانوي هو مرور ورق الإجابات على أكثر من مدرس ومراجع لضمان عدم تعرض أي طالب إلى الظلم والحصول على جميع الدرجات التي يستحقها، موضحة أنه تم الانتهاء من أعمال الكنترول بأغلبية المحافظات وقد اقترب موعد إعلان النتيجة للصف الأول الثانوي.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019، فور أن تعلن من الوزير من خلال العديد من الروابط ومن أهمها بنك المعرفة، وهو EKB LMS الموقع المحدد من الوزارة لطلاب الصف الأول الثانوي في النظام الإلكتروني الجديد، ويمكن للطالب استخراج نتائج الصف الأول الثانوي عقب ارسال إشعار له على جهاز التابلت بظهور النتيجة، ليدخل بالبيانات الخاصة به على بنك المعرفة والحصول على درجات الطلاب.

أو يمكن للطلاب معرفة نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث لأول مرة سيتم إعلان النتيجة عبر موقع الوزارة مثل ما يحدث في نتائج الثانوية العامة، نظرا أنه كان يتم الاكتفاء بإعلان نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي في المدارس فقط، ونتوقع رفع النتيجة عبر موقع فيتو وموقع اليوم السابع، وفي حال رفعها على أحد المواقع، سنبادر بتوفير جميع روابط النتيجة من خلال هذا التقرير لأبنائنا الطلاب.

بنك المعرفة EKB LMS نتيجة أولي ثانوي 2019

يتقرب الألوف من طلاب الصف الأول الثانوي أخبار ظهور نتيجة أولي ثانوي 2019 لجميع المحافظات، على أحر من الجمر خاصة مع اقتراب انتهاء المدة المحددة من وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، ولهذا نرصد إليكم أخبار ظهور نتيجة الثانوية من خلال هذا الموضوع أول بأول.

ونشير للطلاب بأننا ذكرنا في السطور الكاضية عن كيفية الاستعلام على نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 من خلال العديد من المواقع، ونؤكد أن النتيجة سوف يتم إعلانها كتقديرات وليس كدرجات، وأنها سوف تكون مبشرة طبقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم قبل عيد الفطر المبارك، حول المؤشرات الأولية لتصحيح أوراق امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في أغلبية المحافظات.

تقديرا منا لحالة التوتر التي يعيشها جميع تلاميذ الصف الأول الثانوي يمكن لجميع الطلبة كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسنقوم بعرض جميع درجات الطلاب فور ظهور النتيجة مباشرة.