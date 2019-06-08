نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 “أولى ثانوي” الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم “قريباً”

يستعد طلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات الجمهورية ” القاهرة والجيزة والأسكندرية والدقهلية والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والغربية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا” وباقي المحافظات الأخرى لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019، حيث يترقب كل أولياء الأمور إعلان النتائج حيث يطبق عليهم لأول مرة النظام الحديث والمعروف باسم امتحانات التابلت، وعبر موقعنا سوف نتابع إعلان النتيجة وطرق الإستعلام عنها فور إعتمادها.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أثارت امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني الكثير من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب، حيث أدى ما يقرب من 600 ألف طالب وطالبة امتحانات التيرم الثاني 2019 والتي انتهت يوم 1-6-2019، وقد امتحن الطلاب لأول مرة الامتحاتن الإلكتروني على التابلت، ولكن هناك بعض الطلاب قاموا بأداء الامتحان ورقيا بسبب وجود مشاكل في السيستم الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، وقد بدأت بالتزامت مع الامتحانات أعمال التصحيح الإلكتروني لأوراق الإجابات، وقد تم اختيار لجنة متخصصة للقيام بأعمال التصحيح والمراجعة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019 سوف يتم رفعها مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وكذلك سيتم رفعها أيضا على بوابة الثانوية العامة، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على الروابط السابقة برقم الجلوس.