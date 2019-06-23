إعرف نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 “أولى ثانوي” جميع المحافظات “نظام التابلت” غداً عبر منصة LMS

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 “أولى ثانوي” سوف تعلن غداً الإثنين الموافق 24 يونيو إلكترونياً، حيث أشارت الوزارة بأن سوف يتم عقد مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة لعرض النتيجة وإعلانها رسمياً وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، وقد نوهت الوزارة على جميع المدارس الثانوية بكافة محافظات الجمهورية بضرورة ملئ استمارة التلميذ الموجود عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك حتى يتم إتاحة النتيجة لجميع الطلاب بكافة المدارس على شبكة الإنترنت.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

شرعت امتحانات الصف الأول الثانوي بجمهورية مصر العربية في 19 مايو الماضي واستمر حتى أول يونيو، وقد قام الطلاب بتأدية الإمتحانات من خلال التابلت الخاص بالطالب والمسجل بوزارة التربية والتعليم، وقد أشارت الوزارة أن هناك عدد من المدارس قام الطلاب بها بتأدية الإمتحانات ورقياً وليس إلكترونيا وذلك لوجود عطل فني في شبكة الإنترنت الخاصة بهم.

رابط نتيجة أولى ثانوي 2019

ساعات وسوف يتم الإعلان عن نتيجة أولى ثانوي 2019 النظام الحديث والذي يعتمد على الفهم وعدم التلقين، لذلك يترقب جميع الطلاب أولياء الأمور إعلان نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي العام، ومن المنتظر أن يتم إعلان نتيجة أولى ثانوي عام 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة بنك المعرفة.

نحن الآن بصدد إعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي رسمياً، وسوف نوافي جميع متابعينا في جميع المحافظات، بأهم البيانات والمعلومات التي سوف تعلن في المؤتمر وأيضا سوف نوافيكم بطرقة الإستعلام عن النتيجة والحصول عليها، تمنياتنا للجميع بالتوفيق.