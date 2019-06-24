نتيجة الصف الأول الثانوي 2019| استعلم الآن عن نظام التابلت والنظام الورقي عبر بنك المعرفة المصري

نتيجة الصف الأول الثانوي تثير ضجة كبيرة على الانترنت بسبب تأخير وزارة التربية والتعليم في عرض النتيجة، وأكدت وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده اليوم أن سبب تأخير النتيجة هو التدقيق في التصحيح بناءً على تعليمات الوزارة بتحري الدقة في التصحيح ورصد الدرجات لنظام الامتحانات الورقي ونظام التابلت وتقييم الطلاب بشكل دقيق جداً.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن نسبة نجاح طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019، والتي تخطت 91% وأكدت الوزارة أن الطلاب بالفعل استطاعوا أنت يتفهموا نظام الامتحانات الجديد والتأقلم سريعاً مع النظام الإلكتروني والمؤشرات جيدة جداً في ظل سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير نظام التعليم والامتحانات والانتقال من النظام الورقي للتعليم الإلكتروني الذي يحد من ظاهرة الغش والحفظ القديمة والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعليم تعتمد على فهم الطلاب للمنهج وتقييم الطلاب بشكل دقيق لوضع كل شخص في مكانه المناسب.

نتيجة الصف الأول الثانوي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الأول الثانوي 2019 ويتم الاعلان عن النتيجة بواسطة اشعار ورسالة على التابلت المخصص لطلاب الأول الثانوي بالكود السري للطالب، ويمكنكم معرفة النتيجة ومتابعة أخبار التعليم عبر منصة بنك المعرفة المصري Lms التابع لوزارة التربية والتعليم والمخصص للطلاب، ويمكنكم معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي للنظام الورقي عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم وفي المدارس يوم الخميس على أقصى تقدير.