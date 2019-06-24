نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني “أولى ثانوي” بالاسم ورقم الجلوس اقترب إعلانها بدرجات المواد

نقدم لكم نتيجة اولى ثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط بنك المعرفة المصري lms بعد ان اقتربت لحظة الإعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني لجميع طلاب محافظات جمهورية مصر العربية وستكون متوفرة لكم عبر نظام التابلت الخاص بكل طالب عن طريق إدخال الكود الخاص به، وحسب الأنباء الأخيرة الآتية إلينا فإن نتيجة الامتحانات ستكون متاحة إلكترونياً اليوم الاثنين بعد ان تم الانتهاء من كل عمليات تصحيح أوراق الإجابة للطلاب الذين أدوا الاختبارات.

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة اولى ثانوي وهو صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى عبر الأنترنت باستخدام التابلت، وأيضاً بإمكان الطلاب الحصول على النتائج من خلال التوجه إلى المدرسة الخاصة بكل طالب واستلام مستند ورقي بها الدرجات التي حصل عليها في كل مادة دراسية والمجموع الكلي.

نتيجة الصف الاول الثانوي

تابعونا عبر تلك المقالة بشكل متواصل لحين صدور نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقام طلاب أولى ثانوي بالانتهاء من أداء اختبارات أخر العام في الفترة من 19 مايو إلى أول شهر يونيو الجاري تبعاً للنظام التقييمي لقياس مهارات الفهم لدى الطالب، دقائق قليلة وسيتم ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي وسنوضح عن ذلك هنا.