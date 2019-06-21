نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني بجميع المحافظات

صرحت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بكون أنه قد تم الانتهاء من مختلف عمليات التصحيح، والمراجعة، ورصد الدرجات، التي تتم بشكل إلكتروني ، الخاصة بأبناء الوزارة من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، معربين عن اقتراب الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

كما قد أوضحت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المخطط أن يتم اعتماد نتيجة أولى ثانوي من قبل السيد الدكتور الأستاذ طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وأن يتم الإعلان عن نتائج طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في مطلع الأسبوع القادم.

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي كانت قد بدأت يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو من العام الجاري 2019، وقد استمرت الامتحانات منتهية في أول شهر يونيو الحالي من نفس العام ، وكان قد قام عدد 585,980 بأداء امتحانات الصف الأول الثانوي على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

كما يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي كانت قد انعقدت على فترتين ، الفترة الصباحية والتي قد شملت كل من طلاب المدارس الحكومية، والخدمات، والمنازل، وكذلك السجون ، بالإضافة إلى طلاب المستشفيات، هذا يأتي بالإضافة إلى طلاب الفترة الثانية، وقد شملت تلك الفترة كل من طلاب وطالبات المدارس الخاصة، وكذلك طلال المعاهد القومية.

نتيجة الصف الأول الثانوي بجميع المحافظات المصرية من خلال مواقع المديريات التعليمية: