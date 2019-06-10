نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم وموقع LMS المباشر

نتابع معكم نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب، وقد انتهت امتحانات اولي ثانوي يوم 1 يونيو 2019 بعدما شهدت العديد من المشاكل والشكاوي من الطلاب وأولياء الامور بسبب الامتحانات التي اسماها العديد امتحانات “تعجيزية” وبسبب أن العديد من الطلاب بمختلف المحافظات لم يستطيعوا الدخول علي المنصة الإلكترونية وأدوا الامتحان الورقي عوضاً عنه،وحاليا يترقب الطلاب ظهور نتيجة اولي ثانوي بالاسم 2019 شهر مايو، وامتحانات اولي ثانوي الدور الأول هي امتحانات شهر مايو، أما امتحانات الدور الثاني فهي امتحانات يوليو الإلكترونية، والآن يستعد الطلاب بجميع المحافظات والإدارات التعليمية لإعلان نتيجة الصف الاول الثانوي ترم ثاني 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع LMS.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني
تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي إلكترونيا، ويقوم الطلاب حاليا بتحديث التابليت من حين إلي آخر ترقبا لظهور أيه اشعارات من بنك المعرفة المصري أو وزارة التربية والتعليم حول نتائج الطلاب 2019، ويتم الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس علي الروابط الرسمية التي سنوافيكم بها في هذه المقالة.
نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم
عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي عبر ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له، ثم يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي الدور الاول مايو 2019، وسنوافيكم بتفاصيل النتيجة في هذه المقالة.
روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
الاستعلام عن نتيجة نتيجة اولي ثانوي مايو 2019
تم بالفعل الاتفاق علي أن يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بطرقة مختلفة هذا العام طبقا لنظام التعليم الجديد 2019، حيث يتم عرض نتائج الطلاب علي موقع الاستعلام بالتقدير وليست بالدرجات مثل الأعوام السابقة، ويمكنكم التعرف علي النسبة المئوية لتقديرات الخاصة بالصف الأول الثانوي في القائمة التالية.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
امتحان يوليو الدور الثاني 2019
إذا رسب الطالب وحصل في اي مادة من المواد المقررة عليه علي أقل من 50% فإنه يتوجب عليه التوجه لآداء امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني إلكترونية مثل امتحانات مايو.
تابع ايضا
- بوابة الثانوية العامة المصرية| متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس والاسم
- نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 موقع وزارة التربية والتعليم وموعد LMS الرسمي “نظام التابلت”
يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بعد الانتهاء من تصحيح نموذج الإجابة الإلكتروني والورقي الخاص بالطلاب في جميع أنحاء المحافظات، حيث تظهر نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، الصعيد، سيناء، المنوفية، القليوبية والدقهلية بعد انهاء التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، ثم يتم إعتماد النتيجة من قبل المحافظ وإعلان نسب النجاح من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي.
تحديث
أكد وزير التعليم طارق شوقي علي أن جميع المشاكل والأخطاء التي لم يتم حسابها لن تكون موجودة في العام الدراسي الجديد 2019/2020، وأنه حاليا يتم تدريب العديد من المدرسين في جميع المحافظات علي النظام التعليمي الجديد نظام التابلت والامتحانات الإلكترونية.
لم يتم الإعلان حتي هذه اللحظة عن اي أخبار جديدة حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر اي من المواقع الرسمية، تابعونا علي موقه كلمة دوت لورج للمزيد من الأخبار حول موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019.
تحديث
صرح طارق شوقي عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي “نظام التعليم الجديد” يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.
التعليقات
سوهاج رقم الجلوس ١١٥٤
عبدالرحمن محمود حسان عبدالعظيم
رقم الجلوس ( ٦٧٣ )
انا عايز اعرف ظهرت ولا لسه بليز انا قرفت من الوزير ابن التيييييت كل يوم أهله بيسالوا علشان قلقنين
ربنا يخدك يا وزير والنظام يفشل
الشهادة طلعت ولالسه
صحيح والله احنا بنكون متوترين كل يوم وبنذاكر بس فى أسئلة بتجى صعبة حتي النتيجة مش عارفه اجبها ولا مش عارفة ظهرت ام لا
طب في محافظات بانت فيها النتيجه ؟
هاتظهر امتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بليس حد يقولي ناااااااااااااااوو
Rehab Emad
انا مش عارفة بيعملوا معانا كدة لية
حرام إحنا بنتوتر كل يوم
دا محسسنى إن إحنا عباقرة
صحيح والله احنا بنكون متوترين كل يوم وبنذاكر بس فى أسئلة بتجى صعبة حتي النتيجة مش عارفه اجبها ولا مش عارفة ظهرت ام لا
نتيجة أولى ثانوي رقم الجلوس 315
نتيجة أولى ثانوي رقم الجلوس315
Rehab
انا مش عارفة بيعملوا معانا كدة لية
حرام إحنا بنتوتر كل يوم
دا محسسنى إن إحنا عباقرة
Rehab
انا مش عارفة بيعملوا معانا كدة لية
حرام إحنا بنتوتر كل يوم
دا محسسنى إن إحنا عباقرة
يارب النظام يفشل
Rehab
انا مش عارفة طروقة بيعمل معانا كدة ليه
دا محسسنى إن إحنا عباقرة
يارب النظام يفشل
Rehab
رقم جلوس إيه إل بيقولوا عليه
محافظة أسيوط الترم الثاني مركز الغنايم 138
لو سمحتوا حد يرد امتي النتيجة هتظهر
انا مش عرفه رقم الجلوس بيجى منين
بالنسبة للى أمتحن ورقى وعلى التابلت هتظهر النتيجة ازاى بقى
حسبى الله ونعم الوكيل الشهاده امته
انا دورت عليها وملقتهاش
النتيجة حرام عليكم إحنا تعبنا
فين النتيجة
انا معنديش أيقونة Lm s انزلها ازاي علي التاب
النتيجة امته
انا مش عارفه اجيب النتيجه و معايا رقم الجلوس
ممكن حد يقولي اذاي اجبها Lam؟
محدش يقلق يا جماعة
رقم جلوسى 108 عايزه اعرف النتيجه
الإمتحانات صعبة وكمان النتيجة مش عرفين تتطلعوها ،طالما انتو مش عرفين تعملو حاجة الغوا النظام ده،علشان مينفعش هنا.
من فضلكم النتيجه هتظهر امتى
متى تظهر نتيجه اول ثانوى
حرام بقا احنا واهالينا خيفين من التقدير
احنا امتحنا كله ورقي اذى اعرف تقديرى
وهو في نجاح ورسوب
حرام عليكم احنا مش عارفين ننام من التوتر امتا هتظهر من فضلكم
انا كان الامتحان ورقى كيف اعرف النتيجة
اكيد من المدرسة
طب هي هتظهر النهاردة ولا لاء
ليس نعرف شئ
مش عارفه
اسئلي امك
حرام عليكوا
نا رقم جلوسي 260 محافظة المنوفيه
طب آل امتحن كل الامتحناتورقي
يجيبها من المدرسة
انتو بتوترونا اكتر ما احنا متوترين اصلا فين النتيجه اللي عمالين تقولو نزلت
مش عارف ولهي اي دة😂
طب انا امنتحت ورقي وتابلت اي القرف ده
وانا بردو امتحنت عربي واحياء ورقي والباقي تابلت هجيب النتيجه منين بق
وانا بردو امتحنت العربى ورقى والبى كلموا تابلت
انا كمان ممتحنه عربي ورقي والباقي تابلت
أجيب منين رقم الجلوس مفيش حد فى المدرسه ادانا رقم الجلوس
اجبب النتيجه ازاى
والله دى حاجة ارف
رقم الجلوس 751
انتو مش بتقولوا النتيجة ظهرت فين النتجية
النتيجة لسا مظهرتش
هى النتيجة ظهرت فعلا ولا لاءة
انا مش عارف ازاي اعرفها
متي سوف تظهر النتيجة
رقم الجلوس ١١٠٢
انا رقم جلوسي ٢٠٧ ارجاء اين النتيجة مدرسةيوسف الكيلاني الثانوية بابشادات
أنا رقم حلوسي ٢٩٣
انا مش عرفه رقم الجلوس بيجى منين
إنا متعرفش رقم جلوسي
متي سوف تظهر النتيجه
حد يرد عليا من فضلكم 😑😑😶
اللهه اعلم تقريبا يوم الاثنين
رقم الجلوس ٩١محافظة اسيوط مدرسة الدكتور عبد الرحمن على سليمان الثانوية المشتركة
نتيجة أولى ثانوي