نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم وموقع LMS المباشر

نتابع معكم نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب، وقد انتهت امتحانات اولي ثانوي يوم 1 يونيو 2019 بعدما شهدت العديد من المشاكل والشكاوي من الطلاب وأولياء الامور بسبب الامتحانات التي اسماها العديد امتحانات “تعجيزية” وبسبب أن العديد من الطلاب بمختلف المحافظات لم يستطيعوا الدخول علي المنصة الإلكترونية وأدوا الامتحان الورقي عوضاً عنه،وحاليا يترقب الطلاب ظهور نتيجة اولي ثانوي بالاسم 2019 شهر مايو، وامتحانات اولي ثانوي الدور الأول هي امتحانات شهر مايو، أما امتحانات الدور الثاني فهي امتحانات يوليو الإلكترونية، والآن يستعد الطلاب بجميع المحافظات والإدارات التعليمية لإعلان نتيجة الصف الاول الثانوي ترم ثاني 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع LMS.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي إلكترونيا، ويقوم الطلاب حاليا بتحديث التابليت من حين إلي آخر ترقبا لظهور أيه اشعارات من بنك المعرفة المصري أو وزارة التربية والتعليم حول نتائج الطلاب 2019، ويتم الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس علي الروابط الرسمية التي سنوافيكم بها في هذه المقالة.

نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم

عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي عبر ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له، ثم يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي الدور الاول مايو 2019، وسنوافيكم بتفاصيل النتيجة في هذه المقالة.

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة نتيجة اولي ثانوي مايو 2019

تم بالفعل الاتفاق علي أن يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بطرقة مختلفة هذا العام طبقا لنظام التعليم الجديد 2019، حيث يتم عرض نتائج الطلاب علي موقع الاستعلام بالتقدير وليست بالدرجات مثل الأعوام السابقة، ويمكنكم التعرف علي النسبة المئوية لتقديرات الخاصة بالصف الأول الثانوي في القائمة التالية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

امتحان يوليو الدور الثاني 2019

إذا رسب الطالب وحصل في اي مادة من المواد المقررة عليه علي أقل من 50% فإنه يتوجب عليه التوجه لآداء امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني إلكترونية مثل امتحانات مايو.

تابع ايضا

يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بعد الانتهاء من تصحيح نموذج الإجابة الإلكتروني والورقي الخاص بالطلاب في جميع أنحاء المحافظات، حيث تظهر نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، الصعيد، سيناء، المنوفية، القليوبية والدقهلية بعد انهاء التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، ثم يتم إعتماد النتيجة من قبل المحافظ وإعلان نسب النجاح من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

تحديث

أكد وزير التعليم طارق شوقي علي أن جميع المشاكل والأخطاء التي لم يتم حسابها لن تكون موجودة في العام الدراسي الجديد 2019/2020، وأنه حاليا يتم تدريب العديد من المدرسين في جميع المحافظات علي النظام التعليمي الجديد نظام التابلت والامتحانات الإلكترونية.

لم يتم الإعلان حتي هذه اللحظة عن اي أخبار جديدة حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر اي من المواقع الرسمية، تابعونا علي موقه كلمة دوت لورج للمزيد من الأخبار حول موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019.

تحديث

صرح طارق شوقي عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي “نظام التعليم الجديد” يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.