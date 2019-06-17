نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بنك المعرفة المصري ومنصة Lms “نظام التابلت”

تقدم وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 عبر منصة الكترونية جديدة مخصصة لمعرفة أخبار التعليم ونتائج الامتحانات الالكترونية بالنظام الجديد نظام التابلت، وتعتبر من أفضل المنصات التعليمية التي تجهزها الوزارة لتسهل على الطلاب متابعة العملية والتعليمية ومعرفة نتائج الامتحانات وتسمى بمنصة بنك المعرفة المصري.

بنك المعرفة المصري

منصة بنك المعرفة المصري والشهيرة ب”LMS” تعد من أفضل الخطط التي تضعها وزارة التربية والتعليم لمتابعة العملية التعليمية للطلاب ومتابعة نتائج الامتحانات الالكترونية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم لعدة أغراض منها القضاء على الغش نهائيا ومعرفة مستويات الطلاب الحقيقي وتقييم كل طالب بدرجاته المستحقة، والقضاء على ظاهرة الحفظ والتوجه إلى الاختبارات التي توضح مدى فهم الطالب للمنهج المقرر له.

نتيجة الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي تم الانتهاء من عمليات التصحيح في معظم المحافظات ويتبقى فقط محافظات قليلة وسيتم عرض النتيجة عبر منصة بنك المعرفة المصري التابع لوازرة التربية والتعليم خلال الساعات القادمة ويمكنكم متابعة النتيجة من خلال وضع رقم الجلوس في التعليقات في هذا المقال نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس، وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الاعلان عنها مباشرة واعتماد النتيجة رسميا من وزارة التربية والتعليم.